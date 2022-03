Supreme Court : Die Umtriebe von Ginni Thomas

Wusste der Oberste Richter Clarence Thomas, was seine Ehefrau da fabrizierte? Virginia „Ginni“ Thomas, eine rechtskonservative Aktivistin, gerät nun in den Fokus der Ermittlungen zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Sie soll ihre Kontakte genutzt haben, um zum Staatsstreich aufzurufen. Dem ermittelnden Ausschuss im Repräsentantenhaus liegen SMS-Nachrichten von Ginni Thomas an Mark Meadows vor, den ehemaligen Stabschef im Weißen Haus. Darin fordere sie den Vertrauten von Donald Trump auf, alles zu tun, um die Wahl von 2020 rückgängig zu machen.

Die „Washington Post“ berichtete von rund dreißig solchen Textnachrichten, die Ginni Thomas und Meadows einander sandten – insgesamt hatte er 2320 seiner SMS dem Ausschuss übergeben. Am 5. November 2020, zwei Tage nach der Wahl, textete Ginni Thomas an Meadows, dass die „Biden crime family“, der „kriminelle Biden-Clan“ oder die „Biden-Mafia“ also, in „Booten vor Guantánamo“ landen werde, wo ihnen und ihren „Mitverschwörern beim Wahlbetrug“ der Prozess gemacht werden würde. Anhänger der „Q-Anon“-Verschwörungsphantasien verbreiteten damals ähnliche Parolen.