Pelosi in Taiwan : Eskalation mit Ansage

Nancy Pelosi hat wohl einkalkuliert, dass China nicht nur verbal auf ihren Besuch in Taiwan reagieren würde. Trotzdem trat sie die Reise an. Jetzt ist Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten gefragt.

Seit Tagen hatten die Vereinigten Staaten und China sich gegenseitig davor gewarnt, die Situation in und um Taiwan eskalieren zu lassen. Besonders schwierig wurde alles dadurch, dass die beiden obersten Repräsentanten, Joe Biden und Xi Jinping, sich öffentlich festgelegt hatten. Deshalb mussten die Amerikaner damit rechnen, und haben wohl auch damit gerechnet, dass China nicht nur verbal auf den Besuch der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan reagieren würde.

Dass dieser Besuch – ohne erkennbare und nachvollziehbare Tagesordnung – politisch nicht besonders gut in die Landschaft passt, weiß auch Biden, der der obersten Repräsentantin des Parlaments gleichwohl nicht vorschreiben kann, wann sie wohin reist. Das wiederum ist einem Diktator wie Xi Jinping, der seinen Untergebenen sehr wohl vorschreiben kann, was sie zu tun und zu lassen haben, kaum zu vermitteln.

Xi befindet sich außerdem in einer innenpolitisch heiklen Lage, die er – zum Beispiel durch seine rigide Covid-Politik – zwar selbst herbeigeführt hat, aus der ihm eine außenpolitische Krise jetzt aber zumindest kurzfristig einen allzu bequemen Ausweg öffnen könnte.

Immerhin stehen beide Seiten in Kontakt

Nun fährt China also großes militärisches Gerät um Taiwan auf. Es ist nicht anzunehmen, dass die angekündigten „Manöver“ der Auftakt zu einer militärischen Invasion Taiwans sein werden. Trotzdem ist sowohl auf amerikanischer als auch – vor allem – auf chinesischer Seite Fingerspitzengefühl gefragt. Beide Seiten, das wurde am Dienstag mehrfach gemeldet, seien in ständigem Kontakt. Das ist gut und vermeidet hoffentlich Missverständnisse.

Bleibt die Frage, was das den Menschen in Taiwan nutzt, die mit großer Mehrheit alles andere als eine „Wiedervereinigung“ mit den „Landsleuten“ auf dem Festland wünschen. Sie werden, was immer in den kommenden Tagen noch passieren mag, die Nachwirkungen der Visite Nancy Pelosis auszubaden haben.

Dass Pelosi diesen „Knalleffekt“ bewusst herbeigeführt hat, ist unwahrscheinlich. Und natürlich kann ihr Peking einen Besuch nicht verbieten. Aber nicht alles, was man kann und darf, sollte man auch tun. Pelosi ist eigentlich erfahren genug, um das zu wissen und zu beherzigen.