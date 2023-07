Dreimal soll er laut „Haha“ gerufen haben, bevor er über die Grenze nach Nordkorea sprintete. So berichtete es laut amerikanischen Medienberichten ein Zeuge, der gesehen hat, wie ein amerikanischer Soldat am Dienstag in das streng abgeschottete asiatische Land lief. Die amerikanischen Streitkräfte teilten am Dienstagabend mit, dass es sich bei dem Mann um Private 2nd class (das entspricht in Deutschland ungefähr einem Gefreiten) Travis King gehandelt habe. Er habe „willentlich und ohne Autorisierung“ die Demarkationslinie zwischen den beiden koreanischen Staaten nahe Panmunjom überquert und sei danach wahrscheinlich von den nordkoreanischen Behörden in Gewahrsam genommen worden.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik.



Er habe es erst für einen schlechten Scherz gehalten, berichtete der Augenzeuge weiter. Doch als der Mann nicht umgekehrt sei, habe er verstanden, dass es ernst sei. Die Tourenführer, die Kings Gruppe durch die demilitarisierte Zone in die Joint Security Area und an die innerkoreanische Grenze gelotst hatten, und die wachhabenden Soldaten haben noch versucht, King aufzuhalten, seien jedoch zu langsam gewesen.