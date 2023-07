Aktualisiert am

Der republikanische Senator Tommy Tuberville verhindert die Bestätigung von mehr als 250 Militär-Personalien. Das Pentagon sieht die Einsatzbereitschaft der amerikanischen Streitkräfte in Gefahr.

Senator Tommy Tuberville (l.) während einer Anhörung am Mittwoch in Washington Bild: EPA

Mehr als hundert Jahre ist es laut dem amerikanischen Verteidigungsministerium her, dass das Marinekorps der Vereinigten Staaten kommissarisch geleitet worden ist – von jemandem also, der nicht wie üblich vom Senat bestätigt wurde. Dass das seit dieser Woche wieder der Fall ist, liegt an Tommy Tuberville.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Eigentlich ist der republikanische Senator aus Alabama niemand, der über seinen Bundesstaat hinaus überdurchschnittlich viel Beachtung erführe: ein Polit-Neuling, früherer American-Football-Trainer, der seit 2021 im Senat sitzt, glühender Trump-Anhänger und Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses. Doch Tuberville weigert sich seit Ende Februar, Personalien innerhalb des amerikanischen Militärs im üblichen Prozedere zu bestätigen. Bislang hat er im Alleingang 265 Personalien seine Zustimmung verweigert.