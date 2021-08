Aktualisiert am

Zweigleisig in die „Great Society“

Infrastrukturprogramm in USA : Zweigleisig in die „Great Society“

Demokraten und Republikaner haben im amerikanischen Senat ein großes Infrastrukturpaket vereinbart. In der Sozialpolitik marschieren die beiden Parteien aber getrennt. Das bringt Präsident Biden in Verlegenheit.

Infrastruktur im engeren Sinne: In dem mit den Republikanern verabschiedeten Paket sollen Projekte im Straßen- und Brückenbau gefördert werden. Bild: Reuters

Die Deutungskämpfe waren längst im Gange, als sich die Senatoren am Dienstagmorgen wieder im Kapitol in Washington einfanden, um über das große Infrastrukturpaket abzustimmen. Die Demokraten priesen den Gesetzentwurf als Meilenstein für die Modernisierung des Landes – und auch für die Demokratie in Amerika. Schließlich zeigten doch beide Lager, dass Washington die parteipolitische Spaltung überwinden könne, sagte etwa Verkehrsminister Pete Buttigieg, dessen Ressort zum operativen Zentrum der Investitionsoffensive wird.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die Republikaner demonstrierten ihrerseits ein Ausmaß an Pragmatismus, das ihnen viele angesichts des Abdriftens der Partei in den Populismus nicht zugetraut hätten: Seit Jahren sei man sich einig, dass dringend in die öffentliche Infrastruktur des Landes investiert werden müsse. Seit Jahren scheiterten die Versuche. Nun habe man es geschafft, äußerten Vertreter des moderaten Parteiflügels.

Beide Seiten wollen ins rechte Licht

Freilich implizierten die Äußerungen beider Seiten ein gewisses Selbstlob: Für die Demokraten bedeutet die Zustimmung eines Teils der republikanischen Fraktion zu ihrem zentralen Projekt – die Abstimmung im Senat ging 69 zu 30 aus, zu den 50 Demokraten haben sich also 19 Republikaner gesellt –, dass die Anschuldigung, die Biden-Präsidentschaft verfolge eine sozialistische Agenda, offensichtlich nicht zutreffen könne. Und die Republikaner nutzen das Beispiel, um den Vorwurf zu entkräften, sie seien skrupellose Blockierer, die parteipolitisches Kalkül über das Wohl des Landes stellten.

Die Umstände wollten es, dass trotz der Würdigung des Infrastrukturvorhabens keine allzu große Harmonie aufkommen konnte. Auf Druck der Parteilinken hatten die Demokraten den Entwurf nämlich mit einem zweiten Billionen-Dollar-Paket flankiert, das gleichsam die soziale Infrastruktur behandelt und gewiss nicht auf fraktionsübergreifende Zustimmung hoffen darf. Und während die Kongressführung der Demokraten um Chuck Schumer und Nancy Pelosi damit beschäftigt war, den progressiven Flügel an Bord zu halten, sahen sich die Republikaner um Minderheitsführer Mitch McConnell mit einem alten Problem konfrontiert: Donald Trump.

Der frühere Präsident, der während seiner Amtszeit vergeblich auf ein Infrastrukturpaket gedrungen hatte, nannte den Entwurf ein „Verliererpaket für Amerika“ und einen „schrecklichen Deal“, der die Republikaner „schwach, töricht und dumm“ aussehen lasse. Offen drohte er damit, all jenen Senatoren, welche den Entwurf unterstützten, in den parteiinternen Vorwahlen durch Kandidaten herauszufordern, die seiner Linie folgten.

Infrastruktur im engeren Sinne

Die moderaten Republikaner, welche als Teil einer interfraktionellen Gruppe vor Wochen den Kompromiss über das Billion-Dollar-Paket geschmiedet hatten und von McConnell unterstützt worden waren, hatten dafür gesorgt, dass der Entwurf sich auf Infrastruktur im engeren Sinne des Wortes beschränkt: Es geht um Investitionen in den Straßen- und Brückenbau, das Bahnnetz, in Stromleitungen und die Wasser- und Energieversorgung.

Die interfraktionelle Gruppe argumentiert, der Entwurf sei vollständig gegenfinanziert – unter anderem sollten nicht verwendete Mittel aus den Corona-Rettungspaketen umgeleitet werden. Die Haushaltsstelle des Kongresses war allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass das Vorhaben über die nächsten zehn Jahre das Defizit um 256 Milliarden Dollar erhöhen werde – ein Umstand, der in den vergangenen Tagen noch einmal zu Verzögerungen im Senat geführt hatte.