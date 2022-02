Finanzermittlungen : US-Richter verpflichtet Trump zu Aussage

Neue Botschafterin : Amy Gutmann leitet US-Vertretung in Deutschland

Nach zwei Jahren unbesetzter Spitzenposition in der amerikanischen Botschaft in Berlin: Amy Gutmann wird die erste weibliche US-Botschafterin in der Bundesrepublik. Die 72-jährige überreichte am Donnerstag ihr Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.