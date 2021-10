Streit um Haushalt : US-Repräsentantenhaus stimmt Erhöhung der Schuldengrenze zu

Gemeinsame Linie : Lauterbach und FDP-Nachwuchs fordern Legalisierung von Cannabis

Der SPD-Gesundheitsexperte warnt vor Heroin-Zusätzen in illegal gehandelten Drogen und will die Cannabis-Freigabe in einem einem möglichen Ampel-Koalitionsvertrag festgeschrieben wissen. Die Jungen Liberalen sehen das ganz ähnlich.