US-Repräsentantenhaus wählt : Republikaner lassen McCarthy scheitern

Der Republikaner Kevin McCarthy hat den ersten Wahlgang zum Sprecher des Repräsentantenhauses verloren. 19 republikanische Abgeordnete stimmten in der ersten Sitzung der Kammer am Dienstag nicht für ihren Fraktionsführer, darunter jene, die McCarthy schon vor der Abstimmung ihre Unterstützung versagt hatten. Für die nötige Mehrheit von 218 Stimmen darf es für seine Wahl wegen der historisch dünnen Mehrheit nur vier Abweichler aus republikanischen Reihen geben.

Mehr Stimmen als McCarthy erhielt trotz der dünnen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus sein demokratischer Gegenkandidat, der Abgeordnete Hakeem Jeffries aus New York. Dass sich sechs Republikaner für die nötige Mehrheit für ihn aussprechen, gilt jedoch als ausgeschlossen. Auch im zweiten, unmittelbar folgenden Wahlgang schien eine ausreichende Mehrheit für McCarthy ausgeschlossen.

Für die zweite Abstimmung stand auf republikanischer Seite neben McCarthy der Abgeordnete Jim Jordan aus Ohio als zweiten Kandidaten für das Sprecheramt zur Wahl. Nominiert wurde er von Matt Gaetz, der McCarthy in den vergangenen Wochen offen die Unterstützung entzogen hatte. Am Dienstag äußerte Gaetz, Jordan biete mehr Perspektive, „als wir je von der Alternative gehört haben“. Jordan wiederum, der zuvor für McCarthy gestimmt hatte, brachte dessen Nominierung im zweiten Wahlgang vor. Jordan als einstigen Gegner im Rennen um das Sprecheramt für sich zu gewinnen, war einer der erfolgreichen Schachzüge McCarthys vor der Abstimmung gewesen.

Republikaner tief gespalten

Dass die Mehrheitsfraktion sich nicht auf einen Sprecher einigen kann, ist historisch. Zum letzten Mal waren im Jahr 1923 neun Wahlgänge nötig, bevor ein Sprecher bestimmt war. Erhält ein Kandidat nicht die erforderliche Mehrheit, wird die Abstimmung durch das Aufrufen der Namen wiederholt, bis ein Sprecher gewählt ist. Bei der fraktionsinternen Wahl zum Vorsitzenden im November hatte McCarthy sich mit 188 Stimmen gegen Andy Biggs durchgesetzt, die 31 Gegenstimmen ließen jedoch schon eine schwierige Abstimmung im neuen Kongress vermuten.

Seit Wochen ist McCarthy bemüht, die rebellierende rechte Flanke der Fraktion mit Zugeständnissen dazu zu bewegen, für ihn zu stimmen. Der Streit legt die tiefe Spaltung der republikanischen Partei offen. Zu denjenigen, die am Dienstag nicht für McCarthy stimmten, gehörten Abgeordnete wie Gaetz aus Florida, der dies schon angekündigt hatte. Von anderen war zuvor nicht bekannt, dass sie sich gegen den Fraktionsführer wenden würden. Vor der ersten Abstimmung hatte McCarthy geäußert, er werde „immer dafür kämpfen, dass das amerikanische Volk an erster Stelle steht“, nicht Einzelne, die etwas für sich selbst durchsetzen wollten. Es werde deshalb vielleicht eine „Schlacht“ im Plenum der Kammer geben, aber dabei gehe es um die gesamte Fraktion und das Land, „und das ist okay für mich“.

Bei der Nominierung Jeffries im ersten Wahlgang sagte der kalifornische Abgeordnete Pete Aguilar in Anspielung auf den Streit innerhalb der republikanischen Partei: „Die Demokraten des Repräsentantenhauses sind vereint.“ Jeffries mache sich nicht mit Extremisten gemein und „kriecht nicht vor einem sogenannten Präsidenten mit zwei Amtsenthebungsverfahren oder findet Entschuldigungen für ihn“. Es sei das erste Mal in der Geschichte, dass ein Latino einen Schwarzen für diesen Posten vorschlage. McCarthy hatte Trump zwar die Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gegeben, später aber gegen ein zweites Impeachment Trumps gestimmt und diesen dann in Mar-a-Lago in Florida aufgesucht.