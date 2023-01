US-Repräsentantenhaus : Gibt es erste Überläufer zu McCarthy?

Eines ist am Freitag schon klar, bevor das Repräsentantenhaus am Mittag den vierten Tag in Folge für die Wahl seines Sprechers zusammentritt: Die Vereinigten Staaten müssen sich auf turbulente Jahre im Kongress einstellen. Wie auch immer der Kampf der Republikaner um die Besetzung des Sprecherpostens ausgeht, die Nachwehen des Chaos werden im politischen Geschäft der nächsten Jahre zu spüren sein.

Fraktionsführer Kevin McCarthy hatte am Donnerstag endgültig Geschichte geschrieben, wenn auch keine rühmliche. Mit der zehnten und elften verlorenen Wahl zum Sprecher knackte er den hundert Jahre alten Rekord von neun Abstimmungsrunden. Jetzt muss man in die Zeit vor dem Bürgerkrieg zurückgehen, um eine vergleichbare Lage zu finden.

McCarthy kündigt einen „Schock“ an

Doch vor der Kongresssitzung am Freitag keimte die vorsichtige Hoffnung, etwas könne sich bewegen. McCarthy sprach am Morgen davon, man werde die Öffentlichkeit in der Sitzung „schockieren“. Freilich hatte sein Lager schon am Donnerstagmittag verbreitet, es werde Bewegung geben. Doch davon konnte keine Rede sein: McCarthy stand nach wie vor fünf Mal so vielen Abweichlern gegenüber wie er sich leisten könnte. Noch immer sprachen sich zwanzig Rebellen gegen McCarthy als Sprecher aus, noch immer enthielt sich eine Republikanerin, die am Anfang noch für ihn gestimmt hatte.

Wegen der knappen republikanischen Mehrheit im Kongress dürfen nur vier Abgeordnete gegen ihn stimmen. Bleiben also 16 Republikaner, die McCarthy für einen Sieg umstimmen muss. Als der Fraktionsführer am Donnerstagabend um kurz vor zehn das Kapitol verließ, sagte er, seine Chancen stünden jetzt besser als noch vor 24 Stunden. In der Tat hatte er seinen Gegnern weitere Zugeständnisse gemacht. Genützt hatte es ihm zunächst nichts.

Was kann er noch versprechen, damit sie sich an seine Seite stellen? In einem Fall hat McCarthy sich in seinem dringenden Wunsch, Sprecher zu werden, schon zum Äußersten treiben lassen: Künftig soll eine Stimme reichen, um ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher auf den Weg zu bringen. Zuvor hatte auf der Liste von McCarthys Zugeständnissen gestanden, dass das mit fünf Stimmen möglich sein soll. Noch weiter mit der Zahl der Stimmen runterzugehen, hatte er immer ausgeschlossen. McCarthy gibt sich im Hinblick auf diese Änderung gelassen. Bis auf seine Vorgängerin Nancy Pelosi, unter der die Regelung zu einer Mehrheit der Stimmen geändert wurde, sei das immer so gewesen. „Ich glaube, ich komme damit sehr gut zurecht.“ Doch ein effektives Druckmittel seiner Gegner ist es allemal. Der Dank der Abweichler? Kein Zentimeter Bewegung am Donnerstag.

Wie weit ist er bereit zu gehen?

Auch das Versprechen, künftig zwei von neun Mitgliedern im einflussreichen Rules Committee bestimmen zu dürfen, ändert für die Abweichler bisher nichts. Es war ein großes Zugeständnis, jeder Gesetzentwurf geht durch die Hände der Abgeordneten in diesem Ausschuss. Außerdem sagte McCarthy zu, über Amtszeitbeschränkungen für Abgeordnete und spezifische Gesetze zur Grenzpolitik abstimmen zu lassen. Von Scott Perry, einem der Anführer der Abweichler, hieß es nach weiteren Gesprächen nur, man sei noch mit der „Auswertung“ des potenziellen Deals beschäftigt. Optimistische Töne kommen allein von McCarthys Seite selbst. Der stellt es so dar, als verhindere der Prozess künftige Auseinandersetzungen und Blockaden. Es sei besser ihn jetzt zu führen, „damit wir danach die Dinge wahr machen können, die wir für das amerikanische Volk erreichen wollen“. Es gehe nicht darum, wie es begonnen habe, sondern um ein erfolgreiches Ende.

Amerikanische Medien zitierten am Freitag verschiedene Quellen, nach denen es mehrere Überläufer ins McCarthy-Lager geben könnte. Es gilt zwar als ausgeschlossen, dass es schon genug sein werden, um die Wahl für den Fraktionsführer zu entscheiden. Doch es wäre nach der Blockade der vergangenen Tage das erste Zeichen dafür, dass eine Annäherung möglich ist. McCarthy könnte einen Beweis dafür gut gebrauchen, dass die Dynamik sich verschiebt. Am Donnerstagabend hatte zunächst sogar die Mehrheit gefehlt, um die Sitzung ein weiteres Mal zu vertagen. Die Abweichler wollten ihre Macht in aller Öffentlichkeit demonstrieren. Matt Gaetz und Lauren Boebert etwa, beide laute Vertreter der Anti-McCarthy-Fraktion, stehen seit Tagen vor jeder sich bietenden Kamera, um die Opposition öffentlich für sich nutzen. Es sieht nicht danach aus, als wollten sie das in den nächsten Tagen um einer Einigung willen aufgeben.

McCarthy muss sich die Frage stellen, wie weit er zu gehen bereit ist, um sich den lang gehegten Traum zu erfüllen, Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden. Es kommt ihm dabei zu Gute, dass kein anderer Kandidat parat steht, dem es gelingen würde, die nötigen 218 Stimmen auf sich zu vereinen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er jemals geglaubt habe, dass sich die Wahl so lange ziehen würde, antwortete er lapidar: Er schreibe gern Geschichte.