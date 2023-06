Am Mittwochabend war das Drama dann vorbei. Amerika kann durchatmen. Und Kevin McCarthy auch. Nach einer letzten Debatte im Plenum des Repräsentantenhauses stimmten 314 Abgeordnete für den parteiübergreifenden Kompromiss zur Aussetzung der Schuldenobergrenze bis Anfang 2025. 117 votierten dagegen. 149 Republikaner und 165 Demokraten stellten sich hinter den Kompromiss, auf den sich Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der Sprecher der ersten Kammer, verständigt hatten. Nun muss der Senat sich mit dem Entwurf befassen, der hernach Biden zur Unterschrift vorgelegt werden soll. Die Zeit drängt. Am 5. Juni wäre der Bund ansonsten zahlungsunfähig, wie Finanzministerin Janet Yellen warnte.

Dass am Ende weniger Abgeordnete der republikanischen Mehrheitsfraktion als Mitglieder der demokratischen Minderheit für den Deal gestimmt hatten, zeigte, wie sehr McCarthy um seine Autorität hatte ringen müssen. 71 Gegenstimmen aus der eigenen Fraktion musste er hinnehmen. 46 Nein-Stimmen kamen aus dem Lager der Demokraten.

Biden dankt McCarthy für aufrichtige Verhandlungen

In der Debatte hatte der Sprecher noch einmal eindringlich für die Vereinbarung geworben: Der Deal bedeute die größten Einsparungen in der amerikanischen Geschichte, sagte er. Einsparungen, über die der Präsident eigentlich nicht habe verhandeln wollen, fügte er hinzu. Die Republikaner hätten die Demokraten daran gehindert, einen abermaligen Blankoscheck auszustellen. Biden selbst dankte nach der Abstimmung McCarthy für die aufrichtigen Verhandlungen. Minderheitsführer Hakeem Jeffries dankte er zudem für seine Führungsstärke. Schließlich hatte er dafür gesorgt, dass die Zahl der Demokraten, die dem Präsidenten die Gefolgschaft verweigerten, sich in Grenzen hielt. Keine Seite habe bei dem Kompromiss alles erhalten, was sie ursprünglich gewollt habe, ließ Biden mitteilen.

Der Kompromiss soll den Umfang des Bundeshaushaltes, den die Demokraten eigentlich vergrößern wollten, nun faktisch einfrieren. Dafür würden die Einzeletats mehrerer Ministerien und Bundesbehörden angepasst. Die Republikaner konnten zudem durchsetzen, dass Empfänger bestimmter Sozialleistungen eine Erwerbstätigkeit nachweisen müssen. Die Demokraten wollten die staatlichen Einnahmen ursprünglich durch die stärkere Besteuerung von Reichen erhöhen. Das wehrten die Republikaner ab. Dies hatte im linken Flügel der Demokraten für Verdruss gesorgt. Auch wurden dort die Einsparungen bei Sozialprogrammen moniert. Kritisiert wurde schließlich prinzipiell, dass die Minderheit den Republikanern zur Mehrheit verhelfe.

Zuvor war es im Plenum noch zu einer Verfahrensabstimmung gekommen, bei der 29 Republikaner gegen ihre Fraktionsführung gestimmt hatten. Das Votum über den Entwurf war nur dadurch ermöglicht worden, dass 52 Demokraten dem Antrag zugestimmt hatten. Jeffries hatte darauf hingewiesen, dass er McCarthy abgerungen hatte, wenn er schon keine eigene Mehrheit zustande brächte, müssten zumindest 150 Mitglieder von dessen Fraktion für den Antrag stimmen, sonst werde er keine Hilfe der Demokraten erhalten. Im Senat wird eine Mehrheit von 60 Mitgliedern benötigt, um den Entwurf zur Abstimmung zu bringen. Die republikanische Minderheitsführung in der zweiten Kammer zeigte sich zuversichtlich, dass dies gelingen werde. Der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer hatte angekündigt, den Entwurf alsbald einzubringen.