Kaum hatte der amerikanische Präsident Joe Biden vor dem Kongress seine Rede zur Lage der Nation gehalten, forderte eine vierzig Jahre junge Gouverneurin im Fernsehen, es müsse jetzt eine „neue Generation“ an die Macht kommen. Sie verwies, für amerikanische Verhältnisse sehr unhöflich, ausdrücklich darauf, dass der amtierende Oberbefehlshaber doppelt so alt ist wie sie. In der Tat: Am Ende einer etwaigen zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt. Schon jetzt ist er der älteste Präsident, der je vor den Abgeordneten und Senatoren zur „State of the Union“ sprach. Überdies ist er unbeliebt: Nur ein anderer Präsident der jüngeren Geschichte hat in seinem zweiten Amtsjahr nach Umfragen noch weniger Zustimmung genossen als Biden: Donald Trump.

Auf den ersten Blick muss der Ruf nach einem Generationswechsel Biden trotzdem nicht nervös machen. Denn er kam nicht aus seiner Demokratischen Partei, sondern von einem Jungstar der Republikaner: Sarah Huckabee Sanders, bekannt geworden als Trumps Sprecherin im Weißen Haus, ist seit Januar Gouverneurin des Bundesstaats Arkansas* und durfte im Namen der Opposition auf Bidens Rede reagieren. Wenn sie ihre Jugend so herausstreicht, so wirkt das eher wie eine Kampfansage an ihren früheren Chef Trump als an dessen demokratischen Nachfolger.

So vital, sogar schlagfertig wie am Dienstagabend vor dem Kongress haben die Amerikaner ihren Präsidenten lange nicht mehr erlebt. Man merkte Biden an, dass er sich nirgends mehr zu Hause fühlt als unter der Kuppel des Kapitols; immerhin war er 36 Jahre lang Senator, bevor Barack Obama ihn vor 14 Jahren zu seinem Vizepräsidenten machte.

Demokratische Wahlkampfstratregen werden sich dennoch nichts vormachen. Schon in jüngeren Jahren war Biden kein geradliniger Wahlkämpfer. Es war sein erklärter „Brother“ Obama, der im Vorwahlkampf 2020 führende Demokraten ermahnte, sie sollten niemals „Joes Fähigkeit unterschätzen, sich im letzten Moment alles zu versauen“. Auch viele linksliberal gesinnte Amerikaner wünschten sich durchaus einen jüngeren Präsidenten.

Dennoch hat Biden mit dem „Finish the Job“ als Refrain seiner Rede letzte Zweifel daran beseitigt, dass er 2024 die Wiederwahl anstrebt. Er hat auch keine Wahl. Kamala Harris hat als Bidens Vizepräsidentin nicht genug Profil entwickelt, um als natürliche Erbin auf- und antreten zu können. Das liegt an eigenen Fehlern, zu einem großen Teil aber auch an dem undankbaren Amt: Ein Präsident, der zu viel an seine Vize delegiert, sieht schwach aus. Solange Bidens Herz schlägt, hat Harris wenig zu sagen.

Auch sonst gibt es keinen heimlichen Anführer jenseits von Biden, hinter dem sich die Demokraten versammeln könnten. Mit anderen Worten: Verkündete der Präsident demnächst, dass er mit 82 Jahren doch nicht mehr antreten wolle, begänne ein langer, parteiinterner Konkurrenzkampf um die Kandidatur. Der würde unweigerlich in einen Überbietungswettbewerb in der Disziplin „Distanzierung von Biden“ münden, denn dessen Umfragewerte bleiben bescheiden. Der Präsident wäre der Inbegriff einer lahmen Ente, auch in den Augen von Amerikas Rivalen.

Die Pandorabüchse der Identitätspolitik

In Bidens Partei würde unvermeidlich auch die Pandorabüchse der Identitätspolitik neu geöffnet. Ist es Zeit für eine Frau und/oder für eine „Person of Color“ im Weißen Haus? Dass 2020 Joe Biden für die Partei ins Rennen ging, hatte viel damit zu tun, dass gerade namhafte Afroamerikaner vor Experimenten warnten. Ihr Motto lautete: Wenn in diesem Land nur ein alter weißer Mann gewinnen kann, dann soll es unser alter weißer Mann sein – und nicht Donald Trump.

Dieses Kalkül ist nicht aus den Köpfen verschwunden. Und immerhin hat Biden bewiesen, dass er Trump besiegen kann, sogar mit großem Abstand. An dieser Stelle der Argumentation allerdings sollte dann doch Sarah Huckabee Sanders' Appell für einen Generationswechsel den Demokraten zu denken geben. Wenn die Republikaner tatsächlich Trump aufs Altenteil schicken und einen dynamischen, jungen Kandidaten ins Rennen schicken sollten, der in bester Obama-Manier Wandel verspricht – dann könnte Amtsinhaber Biden im November 2024 wirklich alt aussehen.

* Sarah Huckabee Sanders ist Gouverneurin von Arkansas. Eine falsche Angabe in einer früheren Version dieses Kommentars haben wir korrigiert.