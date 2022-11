Aktualisiert am

Joe Biden wird 80 : Schaut mich an!

Eigentlich war das Weiße Haus auf Ärger eingestellt. Der Wahltermin hatte die Partei zwar in jüngster Zeit diszipliniert. Nach den Kongresswahlen, von denen die Abgeordneten und Senatoren der Demokraten nichts Gutes erwarteten, rechnete man aber mit einer Debatte über den „elephant in the room“, also das offensichtliche Problem, über das bisher kaum einer zu sprechen wagte: Joe Bidens Alter. Eine rote Welle der Repu­blikaner würde bei den Demokraten zu einem Dammbruch führen. Dann werde offen gefordert, Joe Biden müsse mit Blick auf 2024 den Weg für einen Generationswechsel frei machen.

Das war die Ausgangslage vor dem 8. November. Dann kam alles anders. Der Wählerreflex, die Präsidentenpartei nach den ersten zwei Regierungsjahren abzustrafen, ist nahezu ausgeblieben. Biden kann sich bei Donald Trump, dessen Extremisten die unabhängigen Wähler verschreckten, bedanken. Die Wahrheit ist: Die Wahl war kein Vertrauensvotum für Joe Biden. Sie war ein Misstrauensvotum gegen die Republikaner.

Bidens Optionen

Der Präsident hat ein wenig Zeit gewonnen. Die Debatte darüber, wer an seiner Stelle in der nächsten Präsidentenwahl für die Demokraten antreten soll, ist vertagt. Biden empfindet Genugtuung. Und er behauptet, er sei stets zuversichtlich gewesen. Dem steht entgegen, dass im Weißen Haus schon vor Monaten mehrfach eine kleinere Runde zusammengesessen haben soll, um die Bedingungen zu erörtern, eine Wiederwahlkampagne aufzusetzen. Erwogen worden sei, nach der Wahl rasch zu handeln, auch um eine Personaldebatte in den eigenen Reihen im Keim zu ersticken.

First Lady Jill Biden soll in die Gespräche eingebunden gewesen sein. Nach der Wahl wurde der Präsident gefragt, ob er sich entschieden habe, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Seine Absicht sei es, wieder anzutreten, erwiderte er. Es sei aber letztlich eine Familienentscheidung. Es gebe keinen Grund zur Eile. Er werde wahrscheinlich Anfang 2023 eine Entscheidung treffen.

Bidens Worte können alles bedeuten: dass er längst entschieden hat, wieder anzutreten; dass er eigentlich immer wusste, nur für vier Jahre zur Verfügung zu stehen; dass sich seine Einschätzung im Laufe der vergangenen zwei Jahre verändert hat, etwa weil die neuerliche Kandidatur Donald Trumps ihn darin bestärkt, nur er werde ihn wieder besiegen können. Sein Problem ist: Sollte er eine abermalige Kandidatur verkünden, muss die Partei hinter ihm stehen.

Ein peripherer Gegenkandidat in den Vorwahlen wäre zu verkraften. Aber die wichtigen Flügelvertreter müssen sich für Biden aussprechen. Sollte er verzichten, hat er ein anderes Problem: Das Gravitationszentrum in der Partei würde sich umgehend verlagern – hin zu potentiellen Nachfolgern. Biden wäre eine lahme Ente.

Initiator großer Reformvorhaben

Der Präsident hat in den ersten zwei Jahren viel erreicht – vor allem als „chief legislator“, also als Initiator großer Reformvorhaben. So hat er sein Klima- und Sozialpaket durch den Kongress gebracht, wenngleich nicht im ursprünglich geplanten Umfang. Sein großes In­frastrukturpaket ist sogar fraktionsübergreifend verabschiedet worden. Auch andere Gesetzesvorhaben erhielten die Stimmen der Demokraten und einiger Republikaner: vor allem die Verschärfung des Waffenrechts und das – gegen China gerichtete – Gesetz zur Stärkung der heimischen Halbleiterindustrie.

Als Führer der freien Welt hat er ebenfalls Stärke gezeigt: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Biden die NATO zu neuer Stärke geführt und Kiew durch Waffenlieferungen ertüchtigt, sich gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen. Auf die nuklearen Drohungen Wladimir Putins reagierte er besonnen.

Schließlich: Die Spaltung Amerikas konnte er zwar nicht überwinden, aber die Kongresswahl hat die Feinde der Demokratie geschwächt. Unabhängig davon, wie man zu seiner von der Parteilinken geforderten sozialdemokratischen Ausgabenpolitik steht – wenige Präsidenten konnten nach zwei Jahren eine solche Bilanz vorlegen.

Niedrige Zustimmungswerte

Trotzdem kämpft er gegen historisch niedrige Zustimmungswerte an. Viel hat mit seinem Auftreten zu tun. Wegen seiner Arthritis in der Wirbelsäule bewegt er sich wie ein Greis. Und immer wieder hat er Aussetzer. Dabei geht es nicht um sein Stottern aus Kindheitstagen, das nun im Alter wieder stärker hervorscheint. Er wirkt auch häufig verloren und redet zuweilen wirr daher. Ronald Reagan, der mit 77 Jahren aus dem Amt schied, überspielte sein Alter mit Selbstironie: Einmal scherzte er mit Bezug auf die Gründung der Vereinigten Staaten, er werde seine Jugend dadurch demons­trieren, dass er im Wahlkampf alle 13 Bundesstaaten bereisen werde.

Wenn Biden gefragt wird, was er Leuten sage, die seine Fitness infrage stellten, entgegnet er nur: „Schaut mich an.“ Seine Anekdoten kann man inzwischen mitsprechen: die Ratschläge seines Vaters, der in Scranton seinen Job verlor; die Schicksalsschläge, also der Unfalltod seiner ersten Frau und Tochter sowie der Krebstod seines Sohnes, die Lebensprüfungen waren.

Eigentlich hatte er nach dem Tod Beaus beschlossen, nach 36 Jahren im Senat und acht Jahren als Vizepräsident seine Karriere zu beenden. Es waren die rechtsradikalen Ausschreitungen von Charlottesville 2017, die ihn überzeugten, gegen Trump antreten zu müssen. Es begann seine erfolgreichste Mission. Mit Fug und Recht lässt sich behaupten, dass Biden sich um die Demokratie in Amerika verdient gemacht hat. Es hat etwas Tragisches, dass viele Amerikaner sagen, Biden wäre ein sehr guter Präsident, wenn er zwanzig Jahre jünger wäre. An diesem Sonntag feiert er als erster Präsident im Amt seinen 80. Geburtstag.