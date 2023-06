US-Präsident : Joe Biden stürzt auf Absolventenfeier einer Militärakademie

US-Präsident Joe Biden ist während einer Abschlussfeier an einer Militärakademie gestolpert und gefallen, jedoch schnell wieder aufgestanden. Nachdem der 80-Jährige am Donnerstag das letzte Diplom an der U.S. Air Force Academy überreicht hatte, fiel er nach vorne, fing sich mit den Händen ab und stand mit Hilfe von drei Personen wieder auf. Der Demokrat ging ohne Hilfe zurück zu seinem Sitz, lächelte und gab später das Daumen-Hoch-Zeichen. „Ihm geht es prima“, schrieb der Kommunikationsdirektor des Präsidialamts, Ben LaBolt, auf Twitter. „Es lag ein Sandsack auf der Bühne, als er Hände schüttelte.“

Mehr zum Thema 1/

Biden ist der älteste US-Präsident im Amt und will sich im November 2024 für eine zweite vierjährige Amtszeit wählen lassen. Zu seinen Rivalen gehört der Republikaner Donald Trump, der demnächst 77 Jahre alt wird. In Umfragen zeigen sich US-Bürger besorgt, dass jemand mit einem Alter über 75 Jahren Präsident werden könnte.