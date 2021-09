Abschieben im Schnellverfahren : Bidens Asyl-Debakel

Ein Grenzpolizist auf einem Pferd schlägt mit etwas, das wie eine Peitsche aussieht – es könnten auch die Zügel sein –, auf einen schwarzen Mann ein. Der fällt zu Boden, ins niedrige Wasser des Flusses, der wohl der Grenzfluss Rio Grande zwischen Texas und Mexiko ist. Sie kenne den Kontext der Bilder nicht und könne sich auch nicht vorstellen, in was für einer Situation so ein Vorgehen angemessen sein könnte, sagte die Sprecherin des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Jen Psaki, dazu.

Andere Videos zeigen, wie Tausende Asylsuchende unter einer Brücke in der Grenzstadt Del Rio campieren. Die Grenzschützer hatten hier ein temporäres Camp eingerichtet, um Asylanträge zu bearbeiten – doch in den vergangenen Tagen kamen immer mehr Menschen. Die Situation an der Südgrenze entwickelt sich auch zu einer Krise für die Regierung Biden.

Noch sind 8600 Menschen unter der Internationalen Brücke in Del Rio, wo die Zahl der Asylsuchenden im Laufe weniger Tage auf 10.000 Menschen angewachsen war. Sie schlafen unter Plastikplanen und haben nicht genug sanitäre Anlagen. Sie wollen in den Vereinigten Staaten bleiben, und wer es bis hier schafft, kann auf nordamerikanischem Boden einen Asylantrag stellen – eigentlich.

Doch ihre Fälle werden zu langsam bearbeitet, um den Rückstau aufzulösen. Und die Behörden können die Neuankömmlinge im Schnellverfahren abschieben. Denn die Regierung von Präsident Biden setzte eine entsprechende Regelung von Vorgänger Donald Trump nicht aus, die Rückführungen aufgrund der Bedrohung durch das Coronavirus erlaubt. Allerdings urteilte Bundesrichter Emmet Sullivan vor einer Woche, dass die Regierung sich ab Oktober nicht mehr auf die „Title 42“ genannte Vorschrift berufen kann. Die Vorgabe zum Seuchenschutz, die seit März 2020 galt, wurde benutzt, um allein seit Oktober vergangenen Jahres fast eine Million Menschen abzuschieben, so die Grenzschutzbehörden. Bidens Regierung klagt nun gegen Sullivans Urteil, das diese Rückführungen stoppen würde.

Flucht vor Armut und Gewalt

Die weitaus meisten Menschen unter der Brücke in Del Rio sind Haitianer. Sie kommen, weil ihr Land eines der ärmsten der Welt ist. In Haiti herrscht nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse Anfang Juli und dem Erdbeben Mitte August nach wie vor Chaos. Es fehlt an Essen, Wohnraum und Medikamenten, Banden versetzen die Menschen mit Gewaltverbrechen in Angst. Auch Migranten, die unter anderen Umständen gute Chancen zumindest auf eine Aufenthaltsduldung in den Vereinigten Staaten hätten, werden unter „Title 42“ nun abgeschoben.

Die meisten Menschen aus Haiti, die sich zur Zeit auf den Weg nach Norden machen, kommen nicht direkt aus ihrer Heimat. Zehntausende leben seit der Erdbebenkatastrophe von 2010 bereits in anderen südamerikanischen Ländern. Allein in Kolumbien halten sich laut der dortigen Regierung zur Zeit rund 30.000 Haitianer auf. Ebenso viele sollen es in Panama sein, wo in diesem Jahr insgesamt bereits mehr als 70.000 Migranten aus anderen Ländern ankamen, viele, um sich weiter auf den Weg nach Nordamerika zu machen. Laut den Behörden Panamas kommen 97 Prozent der Haitianer, die Richtung Vereinigte Staaten wollen, aus Ländern wie Brasilien, Chile oder Kolumbien.