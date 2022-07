Biden in Israel : Ein Heiratsvermittler für Israel und Saudi-Arabien

Eine Front gegen Iran: Joe Biden und Yair Lapid am 14. Juli 2022 in Jerusalem. Bild: AFP

Als Joe Biden als junger Senator zum ersten Mal nach Israel reiste, brach wenige Wochen darauf ein Krieg aus – es war der Jom-Kippur-Krieg gegen Ägypten und Syrien. Man schrieb das Jahr 1973. Der amerikanische Präsident hieß Richard Nixon, und in Israel regierte eine Frau, Golda Meir. Die Besatzung palästinensischer sowie weiterer arabischer Gebiete war erst wenige Jahre alt, und die nahöstliche Staatenwelt bildete noch eine geschlossene Front der Ablehnung gegen Israel.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Biden erinnerte am Donnerstag an die Episode, als er nun wieder in Israel war – zu seinem mittlerweile zehnten Besuch, seinem ersten als Präsident. Vieles, wenn auch nicht alles, hat sich in fünf Jahrzehnten verändert. Vor allem die Beziehungen zwischen Israel und einigen der arabischen Länder sind in den vergangenen Jahren freundlicher geworden, auch wenn Biden hervorhob: „Die Bedrohungen waren damals echt, und die Bedrohungen für Israel sind auch heute echt.“ Zugleich sprach der Präsident seit seiner Ankunft am Mittwochnachmittag mehrmals von der zunehmenden regionalen Verankerung Israels und davon, dass die Vereinigten Staaten diese „weiter voranbringen“ würden.