Nach Besuch in Taipeh : Pelosi verteidigt Taiwan-Reise

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihren umstrittenen Besuch in Taiwan verteidigt. „Wir werden es China nicht erlauben, Taiwan zu isolieren“, sagte die demokratische Politikerin am Mittwoch in Washington. Die Volksrepublik halte Taiwan beispielsweise von einer Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation WHO ab. „Aber sie halten uns nicht davon ab, nach Taiwan zu reisen“, sagte Pelosi. An ihrem Besuch zu Beginn des Monats hatte es vor allem aus China, aber auch aus anderen Ländern Kritik gegeben.

Mit Blick auf eine Einschätzung des US-Militärs zu dem Besuch sagte Pelosi: „Ich kann mich nicht erinnern, dass sie uns jemals gesagt hätten, wir sollten nicht reisen.“ Der ebenfalls demokratische Präsident Joe Biden hatte vor Pelosis Reise auf Fragen zu den Plänen geantwortet: „Ich glaube, das Militär hält es im Moment für keine gute Idee.“

Als Reaktion auf den Taiwan-Besuch der US-Politikerin hatte China seit vergangener Woche großangelegte Militärübungen rund um die demokratische Inselrepublik absolviert und dabei auch eine Eroberung geübt. Die chinesische Führung lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan ab, weil sie die Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig. Pelosi – protokollarisch in den USA die Nummer drei – war seit einem Vierteljahrhundert die ranghöchste US-Politikerin in Taiwan.

Derweil hat Peking das erste Weißbuch zur Taiwan-Frage seit 22 Jahren veröffentlicht. In diesem stellt China dem Inselstaat nach einer Vereinigung einen besonderen Status in Aussicht. Doch die Wortwahl ist anders als im Jahr 2000.