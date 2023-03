Eine unbemannte amerikanische Militärdrohne ist im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfflugzeug zusammengestoßen. Amerikanische Kräfte hätten die Drohne daraufhin zum Absturz bringen müssen, teilte das Militär am Dienstag mit und beklagte, ein „unsicheres und unprofessionelles“ Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Nach Angaben der amerikanischen Luftwaffe geschah der Vorfall am Dienstagmorgen. CNN zitierte den Befehlshaber des für Europa zuständigen Kommandos der amerikanischen Luftwaffe, General James Hecker, mit den Worten: „Um ungefähr 7.03 Uhr MEZ hat eines der russischen Su-27-Flugzeuge den Propeller der MQ-9 getroffen, was die US-Streitkräfte bewog, die MQ-9 in internationalen Gewässern heruntergehen zu lassen.“

Demnach hätten die russischen Kampfflugzeuge zuvor „mehrere Male vor der Kollision“ Treibstoff abgelassen und seien vor der Drohne geflogen. Der amerikanische General nannte das „rücksichtlos, umweltschädlich und unprofessionell“.

Es gebe immer wieder Vorfälle mit Russland, so auch in den vergangenen Wochen, äußerte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag. Diese Tat sei jedoch „rücksichtslos“ und habe den Absturz eines amerikanischen Fluggeräts verursacht. In dieser Hinsicht sei der Vorfall „einzigartig“.

Kirby sagte weiter, das amerikanische Außenministerium habe die Absicht, Moskau „ausdrücklich“ die Sorge über diesen Zwischenfall mitzuteilen. Ob dies schon geschehen sei, wisse er jedoch nicht. Er hob hervor, die Drohne habe sich „in internationalem Luftraum über internationalen Gewässern“ aufgehalten und „keine Gefahr für niemanden“ dargestellt.

Sollte Russland zum Ziel gehabt haben, Amerika davon abzuhalten, im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer aktiv zu sein, dann sei das „gescheitert“. Man werde „weiterhin tun, was wir für unsere eigenen nationalen Sicherheitsinteressen in diesem Teil der Welt tun müssen“, äußerte Kirby.