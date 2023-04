Das amerikanische Militär weitet seine Präsenz auf den Philippinen aus. Dort ist die Angst groß, in einen Konflikt mit China hineingezogen zu werden. Manch einer denkt schon an einen dritten Weltkrieg.

Dieser Tage laufen viele junge Amerikaner mit Kurzhaarfrisuren durch Olongapo, die Stadt, die direkt neben der philippinischen Marinebasis Subic Bay liegt. Am Dienstag hat die bisher größte gemeinsame Militärübung der Philippinen und der USA begonnen, die teilweise auch von hier aus veranstaltet werden soll. Einige US-Marines berichten, dass sie dafür von Hawaii über den Pazifik hierhergereist sind.

Den meisten Anwohnern sind sie willkommen. „Sie geben gutes Trinkgeld“, sagt ein Friseur, der in einem Haarsalon in Olongapo arbeitet. Geschäftlich profitiert die Stadt von der Ankunft der Soldaten. Der Ort knüpft damit aber auch an frühere Zeiten an. In Subic Bay befand sich über Jahrzehnte die älteste und größte amerikanische Marinebasis außerhalb des Territoriums der Vereinigten Staaten. Die USA hatten sie 1899 von den Spaniern übernommen. Subic Bay spielte auch eine wichtige Rolle während des Vietnamkriegs.

Doch die amerikanische Präsenz hatte in späteren Jahren zunehmend Kritik auf sich gezogen. Viele Filipinos sahen in der Duldung amerikanischer Streitkräfte auf ihrem Territorium eine Aufgabe der Souveränität. 1992 hatte die damalige Regierung den Pachtvertrag nicht erneuert, nachdem sich die beiden Seiten nicht einigen konnten.

Größte Militärübung zwischen USA und Philippinen

Heute befinden sich am Ort der früheren Marinebasis ein Freihafen und ein Touristenareal mit Restaurants und Hotels, die einen Blick auf die Bucht bieten. Ein verfallendes Casino zeugt von besseren Zeiten. Jedoch kehren die Amerikaner nicht nur für die Militärübung auf die Philippinen zurück. Die jetzige Regierung in Manila hat dem Bündnis mit den USA neues Leben eingehaucht. Der ehemalige Präsident Ro­drigo Duterte hatte das Land zuvor stärker an China herangeführt. Doch das chinesische Versprechen milliardenschwerer Investitionen wurde nie erfüllt. Unter der Nachfolgeregierung von Präsident Ferdinand Marcos Jr., die vor bald einem Jahr ins Amt gewählt wurde, haben sich die Beziehungen zu den USA nun rapide verbessert.

Die Wiederannäherung geschieht vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den USA und China. Mit Blick auf einen möglichen Konflikt um Taiwan oder das Südchinesische Meer verstärken die USA ihre militärische Präsenz auf den Philippinen massiv. Die diesjährige Militärübung Balikatan („Schulter an Schulter“) soll ein weiterer Meilenstein der Annäherung werden. In der Bucht liegen schon einige Militärschiffe, an der Autobahn nach Subic Bay stehen Lastwagen mit amerikanischen Militärfahrzeugen auf den Ladeflächen. „Dies wird die bisher größte Übung, noch größer als im vergangenen Jahr“, sagt Major Emery Torre, der Sprecher des Marinekorps der Philippinen, der F.A.Z.

Insgesamt werden an der Übung 17.500 Soldaten aus den USA und den Philippinen teilnehmen, fast doppelt so viele wie 2022. Außerdem wird eine kleine Zahl australischer Soldaten erwartet. Das gemeinsame Training helfe bei der Kooperationsfähigkeit, damit die Bündnispartner richtig auf „externe“ Bedrohungen vorbereitet seien, sagt der Sprecher. Gemeint ist damit vor allem China, das seine Interessen in der Region mit zunehmender Aggressivität den Nachbarn gegenüber verfolgt. Peking reklamiert fast das gesamte Südchinesische Meer, das in Manila als Westphilippinisches Meer bezeichnet wird, für sich. Daran hat auch das Urteil eines Schiedsgerichts in Den Haag nichts geändert, das die weitgehendsten chinesischen Ansprüche im Jahr 2016 nach einer Klage Manilas zurückgewiesen hatte.