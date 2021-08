Aktualisiert am

Afghanistan : US-Militär greift Fahrzeug in Kabul an

Um eine „unmittelbare Bedrohung“ für den Flughafen Kabul durch Terroristen abzuwenden, fliegt das US-Militär einen Luftangriff in der afghanischen Hauptstadt. Zuvor berichteten Augenzeugen von einer Explosion in der Stadt.

Eine Spezialeinheit der Taliban bewacht die Straßen am Sonntag in Kabul. Bild: AFP

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der afghanischen Hauptstadt einen Luftangriff durchgeführt, um eine „unmittelbare Bedrohung“ für den Flughafen Kabul durch Terroristen abzuwenden. Eine Drohne habe erfolgreich auf ein Auto des örtlichen Ablegers der IS-Terrormiliz gefeuert, erklärte das US-Militär am Sonntag. Weil es nach dem Raketeneinschlag zu „bedeutenden sekundären Explosionen“ kam, sei davon auszugehen, dass in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff gewesen sein müsse, hieß es weiter. Es werde geprüft, ob es bei dem Angriff zivile Opfer gab. Bislang gebe es aber keine dahingehenden Hinweise, hieß es.

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist abermals von einer Explosion erschüttert worden. Beobachter berichteten am Sonntag von einem lauten Explosionsgeräusch in der Stadt. Ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung sagte, die Explosion sei von einer Rakete verursacht worden, die nach ersten Informationen „ein Haus getroffen“ habe.

Der Vorfall ereignete sich nur drei Tage nach dem verheerenden Selbstmordanschlag am Flughafen der Stadt mit mehr als hundert Toten, zu dem sich der regionale Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Die Vereinigten Staaten hatten am Samstag vor einer anhaltend hohen Anschlagsgefahr gewarnt. Demnach hielt die amerikanische Armeeführung einen Anschlag binnen „24 bis 36 Stunden“ für „sehr wahrscheinlich“.

Bei dem Selbstmordanschlag am Kabuler Flughafen am Donnerstag waren auch 13 amerikanische Soldaten getötet worden. Als Vergeltung für den Anschlag flog die amerikanische Armee in der Nacht zum Samstag einen Drohnenangriff auf den IS-Ableger IS-K. Dabei wurden nach Angaben des Pentagon zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Splittergruppe getötet. Der amerikanische Präsident Joe Biden kündigte weitere Vergeltungsangriffe an.

Das amerikanische Militär will seine zuletzt gut 5000 Soldaten bis Dienstag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt abziehen und bis dahin weiter Schutzsuchende ausfliegen. Bis Dienstag werde das amerikanische Militär auch für Betrieb und Sicherheit am Flughafen verantwortlich sein, sagte der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums, John Kirby. Behauptungen der Taliban, sie würden bereits mehrere Flughafentore kontrollieren, dementierte er. Die Taliban hätten aber eigene Sicherheitskontrollen rund um den Flughafen errichtet.

Maas reist in die Region

Bundesaußenminister Heiko Maas brach am Sonntag zu einer viertägigen Reise in fünf Länder auf, die eine Rolle bei weiteren Bemühungen um die Ausreise Schutzsuchender spielen. Geplant sind Besuche in der Türkei, den drei Nachbarstaaten Afghanistans, Usbekistan, Pakistan und Tadschikistan sowie im arabischen Golfemirat Qatar. Dort sitzt das politische Büro der Taliban, das als Außenministerium der neuen Machthaber fungiert. Mit diesem führt der deutsche Unterhändler Markus Potzel schon seit Tagen Gespräche über Ausreisefragen. Auch Frankreich diskutiert darüber mit den Taliban.

Die Taliban hatten nach ihrem Siegeszug durch das Land vor 14 Tagen kampflos die Hauptstadt Kabul eingenommen. Seitdem sind sie die neuen Machthaber. Nach dem Abzug der internationalen Truppen bis zum 31. August wird man ab dem 1. September bei allen Bemühungen um eine sichere Ausreise aus Afghanistan auf die Taliban angewiesen sei, ob es nun um freies Geleit an den Checkpoints auf dem Landweg geht oder bei der Wiederaufnahme des Flugbetriebs in Kabul und vielleicht auch in anderen Städten des Landes.

Macron fordert UN-Sicherheitszone

Deutschland hofft darauf, dass Schutzsuchende das Land künftig auch mit zivilen Flugzeugen verlassen können. Offenbar warten noch rund 300 Deutsche und mehr als 10.000 Afghanen auf eine Ausreise nach Deutschland. Der Kommandeur des deutschen Evakuierungseinsatzes, Jens Arlt, wagte am Freitagabend allerdings keine Prognose, wann der Flughafen von Kabul wieder zivile Flugzeuge abfertigen kann. Der zivile Teil auf der Südseite des Flughafens sei zerstört, sagte der Brigadegeneral nach der Rückkehr nach Deutschland.

Frankreich möchte sich deshalb mit Großbritannien für die Schaffung einer UN-Sicherheitszone einsetzen. Dies sei Ziel einer gemeinsamen Resolution, die am Montag im UN-Sicherheitsrat diskutiert werden soll, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Zeitung Le Journal du Dimanche. Ziel seien „gezielte humanitäre Einsätze für Evakuierungen“, die nicht über den Militärflughafen in Kabul laufen. Über diesen flogen die Vereinigten Staaten und Verbündete seit Mitte August mehr als 112.000 ihrer Landsleute und frühere afghanische Helfer aus.

UN-Generalsekretär António Guterres will sich am Montag mit den Vertretern der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates – das sind die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien – wegen der Lage in Afghanistan treffen.