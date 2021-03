Amerikas Migrationskrise : Wo Biden es wie Trump machen muss

Die Migrationskrise in Amerika lässt sich nicht mehr kleinreden. Das hat auch Joe Biden eingesehen. Der neue Präsident äußerte nach Wochen des Schweigens: Er sage den Leuten in Zentralamerika ganz klar: „Kommt nicht.“ Die Vorstellung, dass die Migranten kämen, weil er ein netter Kerl sei und sie eingeladen habe, sei ohnehin falsch. Zuvor hatte schon Alejandro Mayorkas, sein Heimatschutzminister, eine düstere Vorhersage gemacht: Man könne es mit den höchsten Zahlen seit zwanzig Jahren zu tun bekommen. Allein im Februar wurden 100.000 illegale Migranten aufgegriffen – eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Dass die Zahl der Armutsmigranten aus Honduras, Guatemala und El Salvador, die sich an die amerikanische Grenze aufmachen, seit Wochen steigt, hat viele Ursachen. Nicht alle hängen mit Biden zusammen. So droht Zentralamerika wegen der Pandemie eine Hungersnot, die viele die Risiken der gefährlichen Reise in Kauf nehmen lässt.