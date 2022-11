Midterms in den USA : Was uns die ersten Wahlergebnisse sagen

Längst sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Ein paar Dinge zeichnen sich in den Washingtoner Morgenstunden aber ab: Die Republikaner sind auf dem Weg, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu erlangen. So üppig wie erhofft dürfte ihre Mehrheit allerdings nicht ausfallen. Bis wir die Mehrheitsverhältnisse im Senat kennen, könnten Tage vergehen – oder sogar Wochen.

Von einer roten Welle ist wenig zu sehen, aber ...

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die Demokraten hatten sich ihre Erklärungen für den Wahlabend schon zurechtgelegt: Joe Biden ergehe es so wie Barack Obama und Bill Clinton vor ihm. Nach den ersten beiden Jahren ihrer Präsidentschaft erlitten die demokratischen Vorgänger des Amtsinhabers ebenfalls bittere Niederlagen. „Divided government“, also die Konstellation, bei der es der Präsident in einer oder zwei Kongresskammern mit Mehrheiten der anderen Partei zu tun bekommt, sei Normalität in Amerika, sollte das heißen. So richtig das ist – Biden hat im Wahlkampf selbst dafür gesorgt, die Botschaft zu untergraben: Es sei für die Bürger die wichtigste Wahl in ihrem Leben, hatte der Präsident auf den Kundgebungen im Land erzählt. Es gehe um nicht weniger als um den Fortbestand der Demokratie. Und nun?

Ganz gleich, wie die Senatswahl ausgeht – Biden dürfte es mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus zu tun bekommen. Von den 435 Wahlkreisen waren 82 umkämpft. Um die Mehrheit von 218 Abgeordneten zu erreichen, hätten die Demokraten zwei Drittel davon gewinnen müssen. Am frühen Mittwochmorgen deutete wenig darauf hin, dass ihnen das gelingen würde.

Demnach dürfte Kevin McCarthy, der bisherige Minderheitsführer der Republikaner, künftig über eine Mehrheit in der ersten Kammer verfügen. Er will sich am 3. Januar zum Sprecher des Repräsentantenhauses wählen lassen. Der erhoffte Triumph der Republikaner, eine wahre rote Welle, deutete sich kurz nach Schließung der meisten Wahllokale aber noch nicht an: Der Nordosten des Landes, seit Langem eine Hochburg der Demokraten, schien auf der politischen Landkarte blau zu bleiben.

Im Weißen Haus hatte man schon zu erkennen gegeben, worum es der Biden-Regierung in den kommenden zwei Jahren gehen wird: Wohl wissend, dass die Republikaner die Demokraten mit Untersuchungsausschüssen, Shutdowns der Bundesverwaltung und womöglich auch einem Impeachment-Verfahren jagen wollen, werde Biden seine legislative Agenda der vergangenen zwei Jahre verteidigen, also die Investitionsprogramme in Infrastruktur, den Klimaschutz und Sozialprogramme – notfalls, sollten die Demokraten auch die Kontrolle über den Senat verlieren, mit seinem Vetorecht. So hat es Biden angekündigt.

Die Wähler gucken genau hin

Je nach Bundesstaat hoffte die eine oder die andere Partei auf die Bequemlichkeit der Wähler. Im heftig umkämpften „battleground state“ Georgia deutete sich etwa frühzeitig an, dass die Wiederwahl des amtierenden republikanischen Gouverneurs Brian Kemp ungefährdet sein würde. Ihm war das Kunststück gelungen, sich in den Vorwahlen gegen einen von Donald Trump unterstützten parteiinternen Rivalen durchzusetzen und dann, im Hauptrennen, trotzdem eine geschlossene Partei anzuführen. Kemp hatte sich 2020 Trumps Versuchen in den Weg gestellt, das Wahlergebnis von Georgia zu kippen. Deshalb hat der frühere Präsident mit Kemp gebrochen – und doch hofften die Trumpisten in dem Staat, dass der populäre Gouverneur den zwischenzeitlich schwächelnden Senatskandidaten, Trump-Mann Herschel Walker, über die Ziellinie schieben würde. Die wenigsten Wähler würden ihre Stimmen splitten, also für einen Republikaner in der Gouverneurswahl, aber für Raphael Warnock, den demokratischen Amtsinhaber, in der Senatswahl stimmen, lautete das Kalkül. Tatsächlich aber wussten die Wähler zu unterscheiden: Kemp holte deutlich mehr Stimmen als Walker. Dieser muss sich deshalb womöglich am 6. Dezember einer Stichwahl stellen.