Nach Drohung Chinas : Amerikanisches Kriegsschiff durchfährt Straße von Taiwan

Erstmals seit der Wiederwahl der Unabhängigkeitsverfechterin Tsai Ing Wen als Präsidentin Taiwans hat ein amerikanisches Kriegsschiff die Straße von Taiwan durchfahren. Bei der Durchquerung habe es sich um einen „Routine-Einsatz“ gehandelt, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Die schmale Meerenge trennt das seit 1949 von China abgespaltene, demokratisch regierte Taiwan vom chinesischen Festland. Peking betrachtet die Durchfahrt der Straße durch ausländische Schiffe als Angriff auf seine Souveränität. Die Vereinigten Staaten und viele andere Staaten hingegen sehen die Meerenge als internationales Gewässer an. Washington schickt als Demonstration des internationalen Anspruchs auf die Meerenge regelmäßig Kriegsschiffe in die Straße von Taiwan.

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat seit dem Amtsantritt der Peking-kritischen Präsidentin Tsai im Jahr 2016 seine militärischen Machtdemonstrationen rund um die Insel verstärkt.

Tsais deutlicher Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl am vergangenen Wochenende löste in China Verärgerung aus. Das chinesische Außenministerium drohte den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan zuletzt mit harten Reaktionen Pekings. „Egal was in Taiwan passiert, die grundlegenden Fakten ändern sich nicht: Es gibt nur ein China in der Welt und Taiwan ist Teil Chinas“, hatte ein Ministeriumssprecher kurz nach der Wahl erklärt.