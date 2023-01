Sturm auf das US-Kapitol : Milizmitglieder wegen „aufrührerischer Verschwörung“ verurteilt

Es ist der schwerwiegendste Vorwurf, der nach dem Sturm auf das Kapitol angeklagt wurde: die sogenannte aufrührerische Verschwörung. Er wird in den Vereinigten Staaten nur selten erhoben und noch seltener ist er vor Gericht erfolgreich. Fast tausend Personen wurden wegen Verbrechen am 6. Januar 2021 angeklagt, jedoch nur in 14 Fällen wegen „aufrührerischer Verschwörung“. Umso bedeutender ist das Urteil des Bundesbezirksgerichts Washington, das am Montag vier weitere Mitglieder der rechtsextremen Miliz „Oath Keepers“ in diesem Sinne schuldig sprach. Im November waren es der Anführer der Organisation, Stewart Rhodes, und ein weiterer Mitstreiter gewesen.

Sie alle sollen nicht nur Teil des gewaltsamen Mobs gewesen sein, der im Januar vorvergangenen Jahres das Kapitol stürmte, um den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden zu verhindern. Vielmehr sollen sie Anführer des politischen Komplotts gewesen sein und diesen brutal vorangetrieben haben. Rund 13 Stunden berieten die Geschworenen über drei Tage im Fall von Joseph Hackett, Roberto Minuta, David Moerschel und Edward Vallejo, bis sie den Schuldspruch bekanntgaben. Das Strafmaß steht noch aus, auch für die im vergangenen Jahr verurteilten „Oath Keeper“. Die Höchststrafe für „aufrührerische Verschwörung“ liegt bei zwanzig Jahren Haft. Doch die vier Männer sind auch alle noch wegen anderer Dinge schuldig gesprochen worden, etwa Störung einer offiziellen Amtshandlung.

Bereit zu tödlicher Gewalt

„Sie gaben vor, die Verfassung zu schützen, aber sie sind auf ihr herumgetrampelt“, äußerte Staatsanwalt Jeffrey Nestler zum Ende des Prozesses. Die „Oath Keeper“ hätten den Willen des Volkes ignoriert, aber „die Dreistigkeit besessen, sich als ‚Bewahrer des Eids‘ darzustellen“. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess mehrfach hervorgehoben, dass die Mitglieder der rechtsextremen Miliz bereit waren, möglicherweise tödliche Gewalt auszuüben. Sowohl Minuta aus Texas als auch Vallejo aus Arizona hätten demnach Abgeordnete töten können, wären sie nicht von der Kapitolspolizei und der Nationalgarde davon abgehalten worden.

Minuta, Hackett und Moerschel haben sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft am 6. Januar 2021 zwei Gruppen angeschlossen, um „mit roher Gewalt“ ins Kapitol einzudringen. Der Veteran Vallejo dagegen befand sich mit Waffen in einem Hotelzimmer im angrenzenden Bundesstaat Virginia, um als Teil einer „schnellen Eingreiftruppe“ Waffen in die Stadt zu bringen, sollte es zu einem Zusammenbruch des Rechtsstaats kommen.

Die Verteidigung wiederholte die Linie aus dem Prozess gegen „Oath Keeper“-Chef Rhodes, innerhalb der Organisation habe man zwar über eine mögliche „Revolution“ oder einen „Bürgerkrieg“ diskutiert, aber nie konkrete Pläne geschmiedet. Die vier Angeklagten sollen sich, von rechten Medien aufgehetzt, aus Angst vor der Antifa, Kriminellen und Corona-Einschränkungen dem „Oath Keepern“ zugewendet haben. Hacketts Anwältin Angie Halim sagte in ihrem Schlussplädoyer, der Sturm auf das Kapitol sei für sie alle „überraschend“ gewesen.

In dem Gerichtsgebäude, in dem die vier Männer der „Oath Keepers“ am Montag schuldig gesprochen wurden, läuft zurzeit ein weiterer wichtiger Prozess im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Angeklagt sind fünf Mitglieder der rechtsextremen „Proud Boys“ – wegen „aufrührerischer Verschwörung“.