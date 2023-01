Amerikanischer Kampfpanzer : Ist der Abrams schwer zu warten?

Aktualisiert am

Abrams-Kampfpanzer am 23. Dezember 2022 im polnischen Biedrusko

Die Botschaft, die kurz vor dem Treffen der Ramstein-Gruppe aus Washington eintraf, hat zwei Seiten. Zum einen erwägt die Regierung Biden laut Informationen von „Politico“ offenbar, die Ukrainer mit Radschützenpanzern des Typs Stryker auszustatten. Ein System, über das Kiew bislang noch nicht verfügt. Auf der anderen Seite erteilen die USA der Bedingung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine Lieferung eine Absage: Leopard 2 sollen demnach nur an die Ukraine gehen, wenn die Amerikaner ihren eigenen Kampfpanzer Abrams ebenfalls zur Verfügung stellen.

Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Ned Price, begründete die Haltung seiner Regierung damit, dass man den Ukrainern „keine Systeme aufbürden“ wolle, die sie nicht nutzen, reparieren und instand setzen könnten. Man wolle ihnen nur das zur Verfügung stellen, was sie effektiv auf dem Schlachtfeld einsetzen könnten.

Ukrainer stellen sich offenbar schnell auf neue Systeme ein

Auch Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl beteuerte, der Abrams sei ein „sehr kompliziertes“ Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff.

Kosten, Training, Komplexität – ähnliche Argumente wurden schon bei vielen Systemen geltend gemacht, nicht nur von den Amerikanern. Die deutsche Panzerhaubitze 2000 – ein ebenfalls komplexes westliches Waffensystem – adaptieren die Ukrainer dem Vernehmen nach in Windeseile auf dem Gefechtsfeld. Und es ist nicht das Einzige.

Grundsätzlich handelt es sich beim M1 Abrams um einen Kampfpanzer mit ähnlichem Alter wie der Leopard 2, der über neuntausendmal produziert wurde und heute von einer ganzen Reihe von Streitkräften genutzt wird. Die ersten Modelle wurden 1980 an die amerikanischen Streitkräfte ausgeliefert, zwei Jahre später als die ersten Leoparden an die Bundeswehr gingen. Sie wurden beide für den Kampf gegen sowjetische Truppen auf dem europäischen Gefechtsfeld entwickelt. Und als Hauptbewaffnung verfügen mittlerweile sogar beide über eine 120-Millimeter-Glattrohrkanone.

Als ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Modellen gilt der Antrieb. Im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Kampfpanzern verfügt der Abrams in seiner amerikanischen Konfiguration über eine Gasturbine. Ihr Vorteil liegt unter anderem darin, dass sie mit nahezu jedem Treibstoff (in der Regel Benzin, Diesel oder Kerosin) betrieben werden kann. Allerdings ist ihr Verbrauch immens.

Die Kapazitäten sind bereits verplant

Inwiefern die Gasturbine tatsächlich einer Lieferung an die Ukraine entgegensteht, ist allerdings umstritten. Aus deutschen Fachkreisen heißt es, die Wartung eines Abrams sei nur geringfügig aufwendiger als die eines Leopard 2 und zudem deutlich einfacher als bei den alten sowjetischen Kampfpanzern, mit denen die Ukrainer bislang gegen die Russen kämpfen.

Noch deutlicher wird Ben Hodges, früherer Generalleutnant und Kommandeur der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa. Was die amerikanische Regierung gegen die Lieferung des Abrams anführe, seien „alles nur Ausreden“ und kein berechtigter Grund für die eigene Politik. Die ukrainischen Streitkräfte hätten bewiesen, dass sie eine Vielzahl unterschiedlichster Waffensysteme unter Kriegsbedingungen betreiben könnten. Den Abrams kennenzulernen und ihn fachkundig zu bedienen, würden sie in einem Drittel der normalen Ausbildungszeit schaffen, glaubt Hodges.

An Reservepanzern fehlt es den US-Streitkräften jedenfalls nicht. Das Londoner Institut für Strategische Studien geht davon aus, dass das amerikanische Heer neben 2645 aktiven Abrams noch mehr als 3450 Stück als Ersatz vorhält. Um die Panzer aber einsatzbereit zu machen, müsste die amerikanische Rüstungsindustrie Kapazitäten frei machen, die bereits verplant sind.

Allein Polen hat 250 neue und 160 gebrauchte Abrams bestellt, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden sollen. An Australien läuft die Auslieferung von 120, an Taiwan von 107 weiteren Abrams. Dabei sind die Bedürfnisse der amerikanischen Armee noch nicht einmal mit berücksichtigt.

Der Stryker, der nun ausgeliefert werden könnte, ist zwar kein Kampfpanzer und für ein Duell mit ebenjenem ungeeignet. Aber zumindest verfügt er in einigen Versionen über das Potential, ein signifikantes Maß an Feuerunterstützung zu leisten. Eine Version des Strykers verfügt über eine 105-Millimeter-Kanone, eine andere über einen 120-Millimeter-Mörser.