Ein junger Mann, der auf einer amerikanischen Militärbasis gearbeitet hat, soll laut „Washington Post“ für die Veröffentlichung von US-Geheimdienstdokumenten verantwortlich sein. Er habe die brisanten Unterlagen zunächst als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Mitglieder der Gruppe.

Der Mann sei ihnen als „OG“ bekannt und habe erzählt, dass er auf einem Militärstützpunkt – wo er arbeitete – an die Dokumente gelangt sei. Dort habe er laut eigener Darstellung auch Teile des Tages in einer abgesicherten Einrichtung verbracht, in der Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien, mit denen Fotos oder Videos gemacht werden können. Daher habe er die Dokumente zunächst abgeschrieben.

Als sich das als zu mühsam erwiesen hat, hat er laut der Zeitung begonnen, Bilder der brisanten Papiere zu posten. Wie er diese machen konnte, war zunächst nicht klar. Mitte März habe „OG“ jedoch aufgehört, Dokumente mit der Gruppe zu teilen.

Die Gruppe war der „Washington Post“ zufolge im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie gegründet worden. Ihre rund zwei Dutzend Mitglieder haben demnach ihre Vorliebe für Waffen, Militärausrüstung und ihren Glauben an Gott gemein. „OG“ selbst habe eine düstere Meinung der US-Regierung. Er sei kein Whistleblower, der Missstände aufdecken wolle. Die von der Zeitung befragten Mitglieder sagten, sie wüssten den richtigen Namen von „OG“ und auch wo er lebe, wollten dies aber nicht verraten.

Die „New York Times“ (NYT) berichtete unterdessen von der Veröffentlichung weiterer Geheimdienstinformationen. Bei dem Leak soll es sich um zusätzliche Dokumente handeln, die nicht in dem 53-seitigen Set enthalten sind, das in der vergangenen Woche bekannt wurde. In dem neuen Leak, 27 Seiten umfassend, geht es nach Angaben der Zeitung um die russische Regierung, die sich demnach mit dem Inlandsgeheimdienst über die Zahl der Toten und Verwundeten im Ukrainekrieg streitet und dem Militär vorwirft, das Ausmaß an Kriegstoten zu verdecken.

Tiefe Einblicke in die russischen Geheimdienste

Auch geht es in dem neuen „Batch“ darum, wie tief amerikanische Spione „in fast jeden Aspekt russischer Geheimdienstapparate und militärischer Kommandostrukturen eingedrungen“ seien. In einem Dokument erklären amerikanische Geheimdienstmitarbeiter demnach, dass der wichtigste russische Inlandsgeheimdienst, der Föderale Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB), das Verteidigungsministerium des Landes „beschuldigt“ habe, „russische Verluste in der Ukraine zu verschleiern“. Das Ergebnis unterstreiche „die anhaltende Zurückhaltung der Militärs, schlechte Nachrichten in der Befehlskette weiterzugeben“, heißt es bei der „New York Times“.

Angehörige des FSB, so soll es in den Dokumenten heißen, behaupten, dass die Zahl der Toten und Verwundeten der russischen Nationalgarde, der „Wagner“-Söldnergruppe und der Kämpfer von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow nicht in den Statistiken des Ministeriums enthalten sei. Laut FSB sollen 110.000 russische Soldaten verletzt oder getötet worden sein.

Der Zeitung zufolge deuteten die neuen Dokumente darauf hin, dass das Leck in den amerikanischen Geheimdiensten weit mehr Material zutage fördern könnte als bisher angenommen wird. Die neuen Dokumente seien auf den 28. Februar dieses Jahres datiert.

Amerikanische Medien hatten schon seit Tagen über sensibles Material zu beiden Kriegsparteien berichtet, ohne die Dokumente selbst zu veröffentlichen. Zum Teil waren sie schon vor Wochen in prorussischen Kanälen verbreitet worden. Das Investigativ-Netzwerk Bellingcat wies nach, dass sie teils nachträglich manipuliert worden sind.

Sorge vor dem russischen Einfluss in Afrika und Lateinamerika

Die Dokumente enthalten nach Berichten von US-Medien Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine und Angaben zum Munitionsverbrauch. Es gibt auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf sowie Standorte russischer und ukrainischer Truppen sowie deren Personalstärke eingezeichnet sind. Informationen gibt es auch zu vermeintlichen Plänen der NATO und der USA, wie das ukrainische Militär auf eine Frühlingsoffensive vorbereitet werden könnte.

Zum Teil betreffen die Informationen über den russischen Angriffskrieg auch andere Staaten: So berichtete die „Washington Post“, ein Dokument vom Februar dieses Jahres zeige, dass der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, ein Verbündeter Washingtons im Nahen Osten, den Auftrag erteilt habe, 40.000 Raketen herzustellen, um diese heimlich an Russland zu liefern.

Einige Dokumente sollen auch die wachsende Sorge der amerikanischen Regierung über den zunehmenden Einfluss Russlands und Chinas in Lateinamerika und Afrika betreffen. Zu den Details gehören laut CNN etwa Hinweise auf die russische Söldnertruppe „Wagner“, die in Haiti einen Vertrag zur Bekämpfung krimineller Banden geprüft haben soll, und eine chinesische Firma, die über den Bau eines Tiefseehafens in Nicaragua verhandelt haben soll.

Ein weiteres Dokument beschreibt demnach einen umfassenden Propagandaplan des russischen Geheimdienstes zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Afrika. Um die afrikanischen Länder auf die Seite Russlands zu ziehen, sollten etwa Verschwörungstheorien über biologische Labors der Vereinigten Staaten verbreitet werden, heißt es laut CNN.