Jack Smith ist ein erfahrener Staatsanwalt, und so schwieg er, als ihn ein Reporter in dieser Woche auf dem Weg zu seinem Büro in Washington abfing. Wird bald Anklage erhoben? Keine Antwort. Kommen die Ermittlungen zu einem Ende? Wieder keine Antwort. Seit gut einem halben Jahr untersucht Smith als vom Justizministerium ernannter Sonderermittler zwei Fälle aus dem Umfeld Donald Trumps. Einmal geht es um Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Das Augenmerk liegt dieser Tage jedoch auf dem zweiten Fall: den aus dem Weißen Haus mitgenommenen Geheimdokumenten und der Frage, ob der frühere Präsident sich während der Ermittlungen der Justizbehinderung schuldig gemacht hat.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Auch wenn Smith sich noch nicht öffentlich äußern wollte, gilt es als wahrscheinlich, dass es in dieser Sache bald zu einer Anklage kommt. Amerikanische Medien hatten in dieser Woche schon berichtet, die Ermittlungen seien so gut wie abgeschlossen. Am Mittwochabend dann schrieben der Sender CNN und die Washington Post, das Justizministerium habe Trumps Anwälte darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Gegenstand der Ermittlungen in der Dokumentenaffäre ist – ein übliches Vorgehen, wenn eine Anklageerhebung kurz bevorsteht.