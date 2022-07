Basketballstar Griner : Gefangenenaustausch auf offener Bühne?

Er werde einen Termin für ein Gespräch vorschlagen, äußerte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag während einer Reise nach Usbekistan. Ein Telefonat könne jedoch nur von seinem Büro in Moskau aus stattfinden – es wäre das erste mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar.

Und auch der Inhalt des Gesprächs wäre von großer Tragweite. Es geht um den Vorschlag für einen ungleichen Gefangenenaustausch, den Blinken in dieser Woche publik machte. So ist die amerikanische Regierung laut Blinken bereit, die in Moskau inhaftierten Amerikaner, die Basketballerin Brittney Griner und den früheren Marine Paul Whelan, gegen den Russen Viktor Bout auszutauschen.

Griner hatte im Februar zwei Kartuschen einer E-Zigarette mit 0,252 und 0,45 Gramm Cannabisöl nach Russland eingeführt. Im Falle einer Verurteilung wegen Drogenbesitzes und Schmuggels drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Whelan wurde 2018 wegen angeblicher Spionage festgenommen und 2020 zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt. Washington verweist in beiden Fällen auf die politisch motivierte russische Justiz.

350.000 Personen haben Petition für Freilassung unterzeichnet

Viktor Bout dagegen hatte in der Vergangenheit Waffen an Terroristen, Rebellen und militante Gruppen in der ganzen Welt verkauft. 2011 wurde er in den Vereinigten Staaten zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er Waffen an Personen verkaufte, die Amerikaner töten wollten. Das Urteil wiederum kritisiert Moskau als nicht rechtmäßig.

Die amerikanische Regierung ist vor al­lem im Fall der bekannten Basketballerin Griner jüngst immer mehr unter Druck geraten. Ihre Ehefrau und die Familie hatten die Regierung wiederholt öffentlich zum Handeln gemahnt; knapp 350.000 Personen haben eine Petition unterzeichnet, die Präsident Joe Biden dazu auffordert, für Griners Freilassung zu tun, „was immer nötig ist“.

Auf einer Häuserwand im Washingtoner Stadtteil Georgetown prangt seit der vergangenen Woche überlebensgroß ein Porträt der 31 Jahre alten Frau, zusammen mit den Konterfeis 17 an­derer Amerikaner, die im Ausland inhaftiert sind. Initiiert hat das Projekt die Kampagne „Bringt unsere Familien nach Hause“, die sich für die sofortige Freilassung der Gefangenen einsetzt.

Amerika lehnte Gefangenenaustausche lange Zeit ab

Biden hatte Anfang Juli mit Griners Ehefrau telefoniert, nachdem die Basketballerin ihm aus der Haft einen handgeschriebenen Brief hatte zukommen lassen mit der Bitte, sie „und die anderen amerikanischen Inhaftierten nicht zu vergessen“. Damals hatte es aus dem Weißen Haus geheißen, man setze „alle Hebel in Bewegung“, damit Griner freikomme – eine Formulierung, die der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby am Donnerstag wortgleich wiederholte.

Weitere Details wolle man jedoch nicht öffentlich machen, um die Verhandlungen nicht zu gefährden. Dabei ist es ungewöhnlich, dass derartige Pläne überhaupt publik ge­macht werden, bevor eine Einigung erzielt wurde. Zumal Lawrow am Freitag sagte, er habe aus den Medien davon erfahren. Ein Zeichen dafür, unter welchem Druck Biden steht?

Ein solcher Austausch birgt Risiken für die amerikanische Regierung, die Gefangenenaustauschen lange Zeit grundsätzlich ablehnend gegenüberstand. Kritiker sagen, Amerikaner würden im Ausland so zu Zielscheiben. Gerade in diesem Fall, heißt es, man gönne Wladimir Putin mitten in Kriegszeiten einen Sieg – und lasse einen Mann frei, der möglicherweise wieder die Leben von Amerikanern gefährde. Umgekehrt gilt es vielen als unmenschlich, sollte die Regierung nicht alles daran setzen, amerikanische Staatsbürger aus aus­ländischer Gefangenschaft zu holen.

Whelans Zwillingsbruder David nannte die Freilassung des heute 55 Jahre alten Bouts am Donnerstag im Sender Fox News eine „schwere Entscheidung“. Er unterstütze sie jedoch. Auch Shira Scheindlin, die amerikanische Richterin, die Bout verurteilt hatte, heißt den möglichen Austausch gut. Bout habe schon einen entscheidenden Teil seiner Strafe abgegessen. Ihrer Meinung nach sei er ein Geschäftsmann gewesen, „kein Terrorist“.