Gefängnisinsel bei New York : „Rikers ist eine Todesfalle“

Es gibt Fotos, welche die Zustände dokumentieren. Sie zeigen, wie mehrere Männer in einer kleinen Zelle eng aneinander gedrängt liegen und sitzen. Manche schlafen auf dem Boden, Plastikplanen dienen ihnen als Matratzen. Die Bilder stammen aus Rikers Island, einer Haftanstalt in New York. Sie wurden zwischen Juni und September dieses Jahres aufgenommen und zeigen, wie sich 26 Männer in eine Zelle drängen, die für eine Person gedacht ist. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden der Zeitung „New York Post“ zugespielt. Seitdem bekommt die Anstalt wieder viel Aufmerksamkeit – sie steht schon seit Jahrzehnten in der Kritik und sollte eigentlich längst geschlossen sein.

Rikers ist überwiegend ein Untersuchungsgefängnis. Hier sitzen Verdächtige in „pre-trial detention“, einer Form der Untersuchungshaft, die durch Zahlung von Barkautionen beendet werden kann. Bürgermeister Bill de Blasio und der Stadtrat hatten schon 2017 versprochen, das Gefängnis zu schließen, doch es geschah nichts. Menschenrechtsorganisationen berichteten, dass die Insassen auf den nun aufgetauchten Fotos sich beim Schlafen auf dem Boden hätten abwechseln müssen. Sie hätten auch Plastiktüten für ihre Exkremente benutzt. Die Zeitung zitierte einen Informanten aus der Haftanstalt. Die Bedingungen dort seien unmenschlich, sagte dieser, und die Zellen nur für kurze Aufenthalte gedacht. Die Männer in diesen Räumen hätten oft nichts zu essen, sie hätten auch keinen Zugang zu Toilettenpapier, Duschen oder medizinischer Versorgung.

Bis zu 4800 Gefangene

Nach 24 Stunden in den Aufnahme-Zellen müssen Häftlinge laut den Vorschriften eigentlich in einen anderen Trakt verlegt werden. Die Gefängnisbehörde erklärte, die Bedingungen, die man auf den Fotos sehe, seien inzwischen beseitigt worden. Dank einer Erweiterung der Räumlichkeiten könne man die 24-Stunden-Regel inzwischen wieder einhalten, so ein Sprecher. Zuvor hatte Bürgermeister de Blasio angekündigt, die Missstände zu beseitigen. Gefängnisbeamte, die sich ohne Erklärung krank meldeten, sollten zudem für dreißig Tage suspendiert werden, sagte das scheidende Stadtoberhaupt Mitte September.

In Rikers Island leben bis zu 4800 Gefangene auf einer Insel im East River zwischen der Bronx und Queens. Die Anstalt steht schon seit Jahren in der Kritik, weil Insassen immer wieder von menschenunwürdigen Verhältnissen berichten. Im Juni 2015 nahm sich der 22 Jahre alte Afroamerikaner Kalief Browder das Leben, nachdem er hier ohne Urteil festgehalten worden war. Browder war zwischen 2010 und 2013 in Rikers gewesen, ohne dass es je zum Prozess kam. Der Jugendliche, dem vorgeworfen wurde, einen Rucksack gestohlen zu haben, hatte insgesamt zwei Jahre in Isolationshaft verbracht. Die Behörden hatten das damit gerechtfertigt, dass Browder in Auseinandersetzungen mit Mitgefangenen geraten sei. Er selbst warf den Wachleuten vor, ihn oft verprügelt zu haben.