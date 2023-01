Schuldenlimit der USA : US-Finanzministerin Yellen warnt vor drohender Zahlungsunfähigkeit

Ukraine-Liveblog : Kampf um Soledar geht laut Selenskyj weiter

IAEA will Fachleute dauerhaft in allen AKW stationieren +++ Lambrecht will am Schützenpanzer Puma festhalten +++ NATO verlegt Awacs-Aufklärungsflugzeuge nach Rumänien +++ alle Entwicklungen im Liveblog.