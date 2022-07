US-Zentralkommando : Amerikanische Drohne tötet IS-Anführer

Aktualisiert am

Das amerikanische Militär hat nach eigenen Angaben einen der fünf ranghöchsten IS-Anführer getötet. Maher al-Agal habe auf „aggressive“ Weise am Aufbau von IS-Netzwerken außerhalb des Iraks und Syriens gearbeitet.

Das amerikanische Militär hat nach eigenen Angaben einen der fünf ranghöchsten Anführer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) durch einen Drohnenangriff getötet. Der Dschihadistenkommandeur namens Maher al-Agal sei im Nordwesten Syriens unterwegs gewesen. Einer der engsten Mitarbeiter al-Agals sei schwer verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Das amerikanische Zentralkommando teilte mit, er habe auf „aggressive“ Weise am Aufbau von IS-Netzwerken außerhalb des Iraks und Syriens gearbeitet. Im Februar war – ebenfalls im Nordwesten Syriens – der Führer des IS im Zuge einer amerikanischen Kommandoaktion umgekommen.

Der IS hatte im Jahr 2014 weite Regionen Syriens und des Iraks erobert. Nach dem militärischen Sieg einer US-geführten internationalen Koalition über das vom IS errichtete sogenannte Kalifat blieb die Miliz in der Region aber weiter aktiv.