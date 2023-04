Aktualisiert am

Der Angehörige der Nationalgarde, der Mitte April im Zusammenhang mit der Veröffentlichung geheimer Militärdokumente festgenommen worden war, soll in der Vergangenheit durch Gewaltfantasien aufgefallen sein. In einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument heben Anwälte des Justizministeriums die Notwendigkeit für eine Untersuchungshaft hervor.

Würde der Einundzwanzigjährige entlassen, stelle er eine „Gefahr“ dar. Der Angeklagte habe sich in den sozialen Medien „wiederholt an detaillierten und verstörenden Diskussionen über Gewalt und Mord“ beteiligt. So hatte der junge Mann im November 2022 etwa gepostet, ginge es nach ihm, würde er „massenhaft Menschen töten“, weil damit „die Schwächeren ausgemerzt“ würden.

Im Februar hatte er sich bei anderen Nutzern erkundigt, welche Angriffswaffe gut aus einem SUV heraus genutzt werden könne. Er beschrieb einen Schusswaffenangriff auf eine „belebte Umgebung in der Stadt oder in Vororten“. Laut dem Dokument suchte der junge Mann auf seinem Dienstcomputer außerdem nach Informationen über die schweren Schusswaffenangriffe unter anderem in Las Vegas, Buffalo und Uvalde.

Staatsanwaltschaft warnt vor Fluchtgefahr

Die Kombination dieser Suchbegriffe, seiner gewaltsamen Aussagen im Internet und des Waffenarsenals sei „verstörend“, heißt es in dem Dokument. In einem Waffenschrank unmittelbar neben dem Bett lagerten demnach Pistolen, Jagdgewehre, Schrotflinten, Sturmgewehren ähnliche Waffen und eine Gasmaske. 2018 war der Beschuldigte von seiner Schule wegen Kommentaren über Waffen und Molotow-Cocktails sowie wegen rassistischer Drohungen suspendiert worden.

Der frühere Nationalgardist könnte laut den Anklägern nach wie vor Zugriff auf Geheimdokumente haben. Diese wären „von hohem Wert für feindliche Staaten, die ihm einen sicheren Hafen bieten und bei der Flucht aus den Vereinigten Staaten helfen könnten“. Der junge Mann hatte im Dezember 2022 damit begonnen, Verschlusssachen im Netz zu verbreiten, unter anderem auf der Plattform Discord. Seit Februar 2022 soll er auf Hunderte Geheimdokumente zugegriffen haben. Laut der Air Force wurden zwei Leiter der Einheit des Beschuldigten vorübergehend suspendiert.

An diesem Donnerstag soll der Beschuldigte für einen Haftprüfungstermin vor Gericht in Massachusetts erscheinen. Laut der Staatsanwaltschaft wollen Teixeiras Anwälte erreichen, dass er bis auf Weiteres aus der Haft entlassen wird und bei seinem Vater wohnen darf. Zur Last gelegt werden dem Mann die unbefugte Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen und Informationen zur Landesverteidigung. Im Dokument der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch heißt es, bei einer Verurteilung drohe ihm eine Freiheitsstrafe von 25 „und möglicherweise weit mehr“ Jahren.