Das US-Außenministerium hat angeordnet, dass alle Mitarbeiter der amerikanischen Regierung sowie Diplomaten Haiti verlassen müssen. Ausnahmen gelten für Notfälle, schrieb die Behörde in der Nacht zu Freitag auf ihrer Homepage.

Die Sicherheitslage in dem Karibikstaat spitzte sich vor der amerikanischen Vertretung zuletzt zu: Seit mehreren Tagen hatten Haitianer, die vor Bandengewalt geflohen waren, Schutz vor den Mauern der US-Botschaft gesucht. Haitianische Polizisten sollen nach Medienberichten die dort campierenden Menschen – vornehmlich Frauen, Kinder und Ältere – mit Tränengas beschossen und verletzt zurückgelassen haben.

Haiti gilt als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Seit Jahren teilen sich Banden die Macht auf der Straße. Es gibt immer wieder Entführungen mit Lösegeldforderungen, bewaffnete Raubüberfälle und Demonstrationen, die in Gewalt übergehen.

Das amerikanische Außenministerium warnt schon länger davor, nach Haiti zu reisen. Auch das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Inselstaat. „Angesichts der eskalierenden Gewalt in der Hauptstadt Port-au-Prince ist die Deutsche Botschaft bis auf weiteres geschlossen. Die Lage in Haiti ist unübersichtlich, auch Ausländer können zum Ziel von Entführungen werden oder bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen der Banden, den Protestaktionen und Plünderungen zu Schaden kommen. Die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln ist nicht gewährleistet.“ In der Vergangenheit war die deutsche Botschaft mit einer Kleinstvertretung vertreten.