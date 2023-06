Nach schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen Washington und Peking reist der amerikanische Außenminister Antony Blinken diese Woche nach China. Das Außenministerium in Washington kündigte am Mittwoch an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen. Der Minister holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China kurzfristig abgesagt hatte.

Zuvor hatten chinesische Staatsmedien über ein Telefonat zwischen Blinken und dem chinesischen Außenminister Qin Gang berichtet. Qin soll demnach gesagt haben, die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten seien seit Jahresbeginn auf neue Schwierigkeiten und Herausforderungen gestoßen.

Er forderte die Vereinigten Staaten auf, sich nicht mehr in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Washington solle Chinas Kernanliegen respektieren, darunter auch die Taiwan-Frage. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Qin rief die USA zudem dazu auf, mit China zusammenzuarbeiten, um Differenzen zu bewältigen.

Das State Department teilte mit, Blinken habe in dem Telefonat erläutert, dass es wichtig sei, offene Kommunikationswege aufrechtzuerhalten, um Fehleinschätzungen und Konflikte zu vermeiden. Zudem habe Blinken eine Reihe bilateraler und globaler Fragen angesprochen und deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten weiterhin diplomatische Wege nutzen würden, um Problembereiche und Kooperationsmöglichkeiten anzusprechen.

Am Montag hatte Blinken in Washington gesagt, China nutze seit geraumer Zeit die den Vereinigten Staaten nahe gelegene Insel Kuba, um Geheimdienstinformationen zu sammeln. Er reagierte damit auf entsprechende Berichte der amerikanischen Zeitung „Wall Street Journal“.

Die Vorwürfe zu den Spähversuchen verlängern nunmehr die Liste von Streitthemen zwischen beiden Ländern. Auch Chinas Haltung zu Russlands Krieg in der Ukraine, der anhaltende Handelskrieg sowie die andauernden Drohungen aus Peking gegen Taiwan dürften bei einem Treffen der beiden Außenminister auf der Agenda stehen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte im März die USA und seine westlichen Verbündeten beschuldigt, den Aufstieg der Volksrepublik China eindämmen zu wollen.