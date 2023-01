Aktualisiert am

Seit April in Gefangenschaft : Freilassung von Amerikaner aus russischer Haft verhandelt

Rund neun Monate war der Amerikaner Taylor Dudley in russischer Gefangenschaft. Ein ehemaliger Diplomat teilt nun dessen Freilassung mit. Das Außenministerium hält sich bedeckt.

Bill Richardson im Januar 2018 in Yangon Bild: dpa

Der Amerikaner Taylor Dudley ist nach rund neun Monaten aus russischer Haft entlassen worden. Das teilte der ehemalige Diplomat Bill Richardson am Donnerstag mit, der die Freilassung nach eigenen Angaben ausgehandelt hatte. Der 35 Jahre alte ehemalige Marinesoldat befand sich den Angaben zufolge seit April in russischer Gefangenschaft. Er war nach CNN-Angaben von russischen Grenzbeamten festgenommen worden, als er im April von Polen aus in die russische Exklave Kaliningrad gereist war.

Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Ned Price, bestätigte die Freilassung nicht explizit. Man wisse aber von Berichten über einen Amerikaner, der aus russischer Gefangenschaft entlassen worden sei. Der Sprecher des „Richardson Center for Global Engagement“ sagte dem Sender CNN, bei der Freilassung habe es sich nicht um einen Gefangenenaustausch gehandelt.

Anders als bei der im Dezember ebenfalls aus russischer Haft freigelassenen Profibasketballerin Brittney Griner waren die Verhandlungen auf Wunsch der Familie Dudleys nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, wie CNN berichtete. Die Sportlerin war im Februar in Russland verhaftet und wegen Drogendelikten zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Gegenzug für ihre Freilassung ließen die Vereinigten Staaten den Waffenhändler Viktor But nach Russland ausreisen.

Dagegen befindet sich der ehemalige Marine-Soldat Paul Whelan noch immer in russischer Haft. Vor allem die Republikaner werfen der amerikanischen Regierung vor, sich nicht genug für dessen Freilassung Whelans einzusetzen. Whelan war 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt worden.