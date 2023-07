Aktualisiert am

Ein US-Amerikaner hat eine der am schwersten überwachten Grenzen der Welt übertreten. Der Mann soll dem amerikanischen Militär angehören.

In der sogenannten demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea Bild: dpa

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat ein US-amerikanischer Staatsangehöriger in Südkorea ohne Erlaubnis die militärische Demarkationslinie an der Grenze zu Nordkorea übertreten. Das berichtete das United Nations Command am Dienstag auf Twitter.

Demnach sei die Person auf einer „Orientierungsreise“ in der Joint Security Area gewesen, der gemeinsamen Sicherheitszone – auch Panmunjeom genannt – in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea.

„Wir glauben, dass er sich derzeit in Gewahrsam“ Nordkoreas befindet, hieß es weiter von der UN. Die UN habe die nordkoreanische Armee kontaktiert, „um diesen Vorfall aufzuklären“.

Flucht nach Nordkorea sehr selten

Nach Angaben der südkoreanischen Zeitung „Daejeon Ilbo“ habe das nordkoreanische Militär keine „besonderen Maßnahmen“ ergriffen. Das US-Außenministerium hatte 2015 nach dem Tod des amerikanischen Studenten Otto Warmbier, der nach seiner Gefangenschaft in Nordkorea starb, ein Reiseverbot für Amerikaner verhängt. Donald Trump hatte 2019 als erster amerikanischer Präsident die Grenze nach Nordkorea überschritten. In dieser Sicherheitszone traf er auf Kim Jong-un.

Mehr zum Thema 1/

Schon im Januar des vorigen Jahres hatte eine Person die schwer befestigte Grenze nach Nordkorea übertreten. Während Fluchtversuche vom international isolierten Norden nach Südkorea öfter vorkommen, sind sie in der Gegenrichtung sehr selten. Die demilitarisierte Zone ist fast 250 Kilometer lang und mehrere Kilometer breit. Sie trennt die Koreanische Halbinsel von Küste zu Küste.

Üblicherweise erfolgt die Flucht auch nicht über die mit Minen und Überwachungsanlagen befestigte Grenze, sondern über die weniger überwachte Grenze nach China. Seit dem Ende des Koreakrieges 1953 sollen mehr als 30.000 Menschen aus dem Land geflohen sein.