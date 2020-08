Urteil zum Anschlag in Beirut : Wer ermordete Rafik Hariri?

Der ehemalige libanesische Ministerpräsident Rafik Hariri am 14. Februar 2005, Minuten bevor er in Beirut durch eine Bombe getötet wurde. Bild: AP

Schon vor dem Urteil zog Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah die Verteidigungslinie. Er erwarte „ungerechte Urteile“, sagte der Generalsekretär der libanesischen, von Iran gelenkten Schiitenmiliz. Die Richtersprüche seien für ihn gleichwohl irrelevant, so Nasrallah weiter, denn die vier Angeklagten seien unschuldig.

Vor allem aber wird keiner der Angeklagten anwesend sein, wenn an diesem Dienstag das UN-Sondertribunal für den Libanon in Den Haag seine Urteile verkündet. Den vier libanesischen Hizbullah-Mitgliedern wird die Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Rafik Hariri zur Last gelegt. Schon früher hatte Nasrallah erklärt, „auch in dreihundert Jahren“ würden die Vereinten Nationen die Angeklagten nicht zu fassen bekommen. Er hatte sich auch stets einem Verfahren zur Aufklärung des Anschlags in Beirut im Jahr 2005 widersetzt. Die Verhandlungen in Den Haag fanden daher in Abwesenheit der Angeklagten statt. Egal wie die Urteile ausfallen – sie werden ihre Strafen nicht in einem Gefängnis verbüßen müssen. Ein fünfter Angeklagter, Mustafa Badreddin, war am 13. Mai 2016 in Damaskus getötet worden, mutmaßlich als Folge eines Konflikts innerhalb der Hizbullah.

Ursprünglich war die Urteilsverkündung für den 7. August vorgesehen. Nach der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen drei Tage zuvor verschob das von den Vereinten Nationen initiierte Gericht den Termin. Somit kommt nun an diesem Dienstag ein Verfahren über einen Anschlag zum Abschluss, der vor mehr als 15 Jahren stattgefunden und im Libanon damals große Aufwallungen hervorgerufen hatte. Massenproteste und Druck aus dem Ausland führten dazu, dass Syrien sich zwei Monate später schrittweise aus dem Libanon zurückziehen musste, den das Regime in Damaskus bis dahin wie einen Vasallenstaat geführt hatte, vor allem über seine Geheimdienste.

Das Verhältnis zwischen Hariri und Assad war eisig

Am 14. Februar 2005 hatte in Beirut eine gewaltige Detonation den ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri und 22 weitere Personen getötet. Hinter dem Attentat wurden früh das syrische Regime und die Hizbullah vermutet. Denn das Verhältnis zwischen dem syrischen Machthaber Baschar al Assad und Hariri, der sich immer wieder den Vorgaben des Regimes in Damaskus entzogen hatte, war eisig gewesen, und Hariri hatte sich international dafür starkgemacht, dass fünfzehn Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs auch die Hizbullah ihre Waffen abgeben solle.

Zwei Monate nach dem Anschlag setzte der UN-Sicherheitsrat eine unabhängige Ermittlungskommission ein; die Leitung wurde dem Berliner Oberstaatsanwalt Detlev Mehlis übertragen. Aber es sollte fast neun Jahre dauern, bis im Januar 2014 in Den Haag schließlich die Anhörungen des UN-Sondertribunals begannen.

Schon die Einsetzung des Tribunals hatte sich über Jahre hingezogen. Zunächst war der Libanon nicht zu einer Aufklärung des Anschlags bereit. Der UN-Sicherheitsrat beschloss daher am 30. Mai 2007 mit der Resolution 1757 die Einsetzung eines unabhängigen Sondertribunals. Es wurde zwei Jahre später gegründet. Am 16. Januar 2011 nahmen die fünf Richter unter dem Vorsitz des Australiers David Re ihre Arbeit auf. Am 30. Juni 2011 wurde die Anklageschrift veröffentlicht und die Haftbefehle ausgestellt, die indes folgenlos blieben. Drei Jahre danach begann endlich die Vernehmung von Zeugen.