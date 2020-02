Russisches Terrorismus-Urteil : „Unter Folter herausgeprügelte Aussagen“

Regelmäßig rühmt sich der Geheimdienst FSB, die Russen vor Terroranschlägen zu bewahren. In Einsatzvideos, die das Staatsfernsehen in die Wohnzimmer bringt, werfen maskierte Agenten junge Männer zu Boden und nehmen sie als Terroristen fest. Mitunter arbeitet der FSB auch mit westlichen Diensten zusammen, derweil Russen, die sich politisch in diese Richtung orientieren, des Landesverrats verdächtigt werden. Für die Machthaber geht es um Kontrolle, für einzelne Geheimdienstler um Profilierung. Ein Fall aus der Gebietshauptstadt Pensa gut sechshundert Kilometer südöstlich von Moskau zeigt, mit welchen Methoden der FSB dabei vorgeht.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Dort verurteilten Militärrichter, die in einem Zivilgerichtsgebäude tagten, am Montag sieben junge Männer zu Strafen von sechs bis 18 Jahren Lagerhaft. Sie hätten, so die auf den FSB zurückgehende Anklage, eine Terrororganisation namens „Netz“ gegründet. Ziel sei gewesen, die Volksmassen aufzuwiegeln „zur weiteren Destabilisierung der politischen Umstände im Land“. In Pensa, Sankt Petersburg, Moskau und Weißrussland habe „Netz“ Zellen unterhalten. Die angebliche Vereinigung steht auf einer Liste verbotener Organisationen, weshalb Medien nur unter dem Zusatz „in Russland verboten“ über „Netz“ berichten dürfen, so wie etwa über die Terrormiliz „Islamischer Staat“.

Bestätigte Misshandlungen

Aber die Menschenrechtsschützer von „Memorial“ haben die nun verurteilten, zwischen 23 und 31 Jahre alten Männer in ihre Liste politischer Gefangener aufgenommen. Sie heben hervor, dass der Fall „vollumfänglich auf unter Folter herausgeprügelten Aussagen“ beruhe. Mehrere Angeklagte gaben an, unter Schlägen und Stromstößen zu Geständnissen gebracht worden zu sein und widerriefen die Aussagen. Zivilgesellschaftliche Beobachter, welche die Männer besucht hatten, bestätigten die Misshandlung. Ermittlungen wurden aber nicht eingeleitet. Auch für das Gericht blieb die Folter ohne Bedeutung.

Mehrere der Verurteilten bezeichnen sich als Antifaschisten und Anarchisten. Hauptgemeinsamkeit war aber ein in Russland als „Strikeball“, in Deutschland eher als „Airsoft“ bekannter Sport, bei dem sie in Tarnkleidung durch Wälder streiften und Plastikkugeln aus Waffenrepliken schossen. Training und Spielaufbau dienten der Anklage als Zeichen der Terrorvorbereitung, als Beleg dienten Aufnahmen, welche die jungen Männer selbst gemacht hatten und die auch der kremltreue Sender NTV in einem Film verwendete. Zum Terrorvorwurf kamen teils Vorwürfe wegen Waffen- und Rauschgiftbesitzes; nur letzteren gaben zwei Angeklagte zu. Zwei weitere angebliche „Netz“-Mitglieder hatten gegen ihre Bekannten ausgesagt, offenkundig gegen Zusagen: Gegen einen wurde das Verfahren eingestellt, der Zweite erhielt dreieinhalb Jahre Haft.

Offener Brief an Präsident Putin

Der Fall „Netz“ ist nur einer von mehreren, in denen der FSB aus jungen Leuten, die sich abseits der Machtstrukturen organisieren, Kriminelle macht. Mehrfach gab es in mehreren Städten Russlands kleinere Demonstrationen für die Gefangenen. Die Unterstützer hoben hervor, dass sich die jungen Männer im Umweltschutz engagiert und Obdachlosen geholfen hätten. Als alles nichts half, schrieben die Eltern der Angeklagten Anfang Februar einen offenen Brief an Präsident Wladimir Putin, um dessen Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Die FSB-Mitarbeiter lögen und „fürchten nichts und niemanden, außer Ihnen und Ihrer Reaktion“, hieß es darin. Jetzt antwortete Putins Sprecher, das Staatsoberhaupt könne sich nicht in die Arbeit der Ermittler einmischen.