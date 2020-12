Urteil gegen Osman Kavala : Seine Bedeutung als Feindbild wog schwerer

Es hätte ein starkes Signal sein können. Entsprechend groß waren die Erwartungen, dass das türkische Verfassungsgericht am Dienstag die Freilassung des Kulturförderers und Intellektuellen Osman Kavala anordnen würde. Denn Kavala sitzt bereits seit mehr als drei Jahren in Untersuchungshaft, ohne dass er je eines Verbrechens für schuldig befunden worden wäre.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Schließlich hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan noch am Samstag in einer Videokonferenz angekündigt, dass 2021 „ein Jahr der demokratischen und wirtschaftlichen Reformen“ sein werde, und vor zwei Wochen hatte er in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel von „neuen Chancen“ in den Beziehungen mit der Europäischen Union gesprochen. Die Türkei könnte einen solchen Neuanfang gut gebrauchen. Denn um die Wirtschaftskrise zu bekämpfen, deren Folgen die Pandemie verschärft, benötigt das Land neben frischem Kapital vor allem internationales Vertrauen – auch solches in die türkische Justiz.