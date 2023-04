Ursula von der Leyen will gleich nach ihrer Ankunft in Peking am Donnerstagmorgen ein Zeichen setzen: Sie geht zum Frühstück in die amerikanische Botschaft. Erst danach wird sie zu Ministerpräsident Li Qiang aufbrechen, bevor sie gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Staats- und Parteichef Xi Jinping erwartet wird.

Der Schulterschluss mit Amerika ist der Kommissionspräsidentin, die sich als Transatlantikerin versteht, wichtig. Schon mit ihrer Grundsatzrede zu China vorige Woche hatte sie klare Kante gezeigt und eine unmissverständliche Botschaft an Xi gesendet: Für die EU ist China in erster Linie ein strategischer Rivale, der die globale Ordnung bedroht und mit dem man nur noch selektiv zusammenarbeiten kann.