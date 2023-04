Aktualisiert am

Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin in spe

Strebt zweite Amtszeit an : Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin in spe

Ursula von der Leyen musste wissen, dass die Frage kommen würde: ob sie sich eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission vorstellen könne. Sie stand am vorigen Montag in der Bundeszentrale der CDU, blickte auf ihre Notizen, atmete einmal durch und setzte ein Lächeln auf. Man sei noch mehr als ein Jahr von der nächsten Europawahl entfernt, antwortete sie. „Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

In diesen kritischen Zeiten müsse man Einigkeit und Stärke zeigen, die Institutionen müssten so geschlossen wie möglich zusammenarbeiten. „Und deshalb ist es für mich im Augenblick nicht der richtige Zeitpunkt, diese Frage für ein nächstes Mandat zu beantworten, sondern die wird beantwortet werden in den zuständigen Parteigremien, wenn die Zeit dafür reif ist.“