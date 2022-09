Ursula von der Leyen : „Werden Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen“

Ursula von der Leyen am 14. September in Straßburg Bild: Reuters

Wenn der amerikanische Präsident im Kongress über die Lage der Nation redet, gehören Gäste auf der Tribüne fest dazu, einfache Bürger, manchmal auch prominente, die dann herausgehoben werden. Ursula von der Leyen hat diese Tradition aus Amerika übernommen, um ihre Rede zur Lage der Union aufzupeppen. Am Mittwoch begrüßte die Kommissionspräsidentin drei Gäste im Straßburger Parlament. Gleich zu Beginn: Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, der selbst sein Land seit dem russischen Überfall nicht mehr verlassen hat.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Selenska, ganz in Weiß gekleidet, durfte zu Beginn der Sitzung sogar neben der Parlamentspräsidentin Platz nehmen, später wechselte sie dann auf den Platz neben von der Leyen. Sagen durfte – oder wollte – sie nichts an diesem Tag. Es ging mehr um die Bilder, um die Symbolik. Von der Leyen trug die Farben der Ukraine: gelber Blazer, blaues Shirt. Auch Margarethe Vestager und Ylva Johansson erschienen in den Landesfarben, andere Kommissarinnen zumindest in strahlendem Blau oder mit gelben Accessoires. Als sich die Damen vor der Sitzung zum launigen Gruppenfoto aufstellten, wirkte es so, als habe sich die Kommission einen Kostümfundus zugelegt.