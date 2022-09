Treffen mit Selenskyj : Von der Leyen reist heute nach Kiew

Aktualisiert am

Ursula von der Leyen will an diesem Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen. Das kündigte die EU-Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur Lage der Union an.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 7. September in Brüssel Bild: Reuters

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will heute noch nach Kiew reisen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es werde um die Frage gehen, wie die Ukraine Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalte, sagt von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Zugleich sagt sie der Ukraine eine Soforthilfe von 100 Millionen Euro zum Wiederaufbau von Schulen zu. Im Plenum des EU-Parlaments ist auch Selenskyjs Ehefrau Olena Selenska anwesend.

Die Bürger der Europäischen Union schwor sie vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs auf schwere Monate ein. „Die bevorstehenden Monate werden nicht leicht“, sagte sie. „Weder für Familien, die nur schwer über die Runden kommen, noch für Unternehmen, die schwierige Zukunftsentscheidungen treffen müssen.“

Es stehe nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa und die ganze Welt viel auf dem Spiel. „Wir werden auf die Probe gestellt werden“, sagte von der Leyen. Russlands Krieg sei nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine. „Dies ist ein Krieg gegen unsere Energieversorgung, ein Krieg gegen unsere Wirtschaft, ein Krieg gegen unsere Werte und ein Krieg gegen unsere Zukunft.“ Autokratie kämpfe gegen Demokratie. Sie sei fest davon überzeugt, dass man den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen werde und Europa am Ende die Oberhand gewinne.

Russland könne auf absehbare Zeit nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen, so von der Leyen weiter. „Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden.“ Moskau trage die Verantwortung dafür, dass die russische Wirtschaft den Anschluss verliere. „Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung.“ Die Strafmaßnahmen der EU gegen Russland seien die schärfsten Sanktionen, die die Welt je gesehen habe.

Zudem sagte sie, Europa habe seit dem ersten Tag an der Seite der Ukraine gestanden und werde dies auch auf lange Sicht tun. Mit Waffen, finanzieller Unterstützung und der Aufnahme von Flüchtlingen habe man dem Land geholfen. „Bislang hat Team Europa finanzielle Hilfe von mehr als 19 Milliarden Euro bereitgestellt“, sagte von der Leyen. Dabei sei militärische Unterstützung noch nicht mit eingerechnet.

Zur Entlastung der Verbraucher in der EU sollen übermäßige Gewinne von Energiefirmen künftig abgeschöpft und umverteilt werden. Von der Leyen kündigte einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Energiepreise an, der sowohl Produzenten von erneuerbarem Strom als auch Gas- und Ölkonzerne treffen würde. „Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern“, sagte von der Leyen.

Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September vom EU-Kommissionspräsidenten gehalten. Sie ist an die amerikanische Rede zur Lage der Nation angelehnt, die als eine der wichtigsten Reden des amerikanischen Präsidenten gilt.