Das Coronavirus ist wieder da. Präsident Joe Biden hat zwar angekündigt, den Gesundheitsnotstand im Mai auslaufen zu lassen. Doch die politische Aufarbeitung der Pandemie hat gerade erst angefangen. Am Mittwoch tagte der Untersuchungsausschuss zum Ursprung des Coronavirus. Und die Befragung Robert Redfields, der unter Donald Trump als Direktor der Seuchenbekämpfungsbehörde CDC diente, machte deutlich, dass die ernsthafte Untersuchung, welche Teile der Republikaner und die Demokraten anstreben, überlagert wird von parteipolitischen Schuldzuweisungen der Trumpisten, die vordergründig auf China, eigentlich aber auf Biden zielt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Brad Wenstrup, der republikanische Vorsitzende des Unterausschusses im Repräsentantenhaus, kündigte an, das Gremium werde in der Untersuchung nichts unversucht lassen, die Wahrheit herauszufinden. Leider sei die Frage des Ursprungs des Virus parteipolitisch instrumentalisiert worden. Erstrebenswert sei eine Debatte, die frei von Parteipolitik sei und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere. Einige glaubten, fuhr er fort, das Virus sei auf natürliche Weise von einem Tier auf den Menschen übertragen worden; es handle sich also um eine sogenannte Zoonose. Andere glaubten an einen Laborunfall im Institut für Virologie in Wuhan.