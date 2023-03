Ursprung des Coronavirus : Die Laborthese als politische Waffe?

Das Coronavirus ist wieder da. Präsident Joe Biden hat zwar angekündigt, den Gesundheitsnotstand im Mai auslaufen zu lassen. Doch die politische Aufarbeitung der Pandemie hat gerade erst angefangen. Am Mittwoch tagte der Untersuchungsausschuss zum Ursprung des Coronavirus. Und die Befragung Robert Redfields, der unter Donald Trump als Direktor der Seuchenbekämpfungsbehörde CDC diente, machte deutlich, dass die ernsthafte Untersuchung, welche Teile der Republikaner und die Demokraten anstreben, überlagert wird von parteipolitischen Schuldzuweisungen der Trumpisten, die vordergründig auf China, eigentlich aber auf Biden zielt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Brad Wenstrup, der republikanische Vorsitzende des Unterausschusses im Repräsentantenhauses, kündigte an, das Gremium werde in der Untersuchung nichts unversucht lassen, die Wahrheit herauszufinden. Leider sei die Frage des Ursprungs des Virus parteipolitisiert worden. Erstrebenswert sei eine Debatte, die frei von Parteipolitik sei und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiere. Einige glaubten, fuhr er fort, das Virus sei auf natürliche Weise von einem Tier auf den Menschen übertragen worden; es handle sich also um eine sogenannte Zoonose. Andere glaubten an einen Laborunfall im Institut für Virologie in Wuhan.

„Die Wahrheit ist, wir kennen den Ursprung des Virus noch nicht mit Sicherheit“, sagte Wenstrup. Man verfüge nicht über eine „smoking gun“, keinen schlagenden Beweis also. Anders als andere Viren, die Atemwegserkrankungen verursachten, sei das Coronavirus aber höchst ansteckend. Weltweit seien bisher 750 Millionen Menschen infiziert worden. Dann erwähnte er die sogenannte Funktionsgewinn-Forschung in Wuhan, einem Institut, das amerikanisches Steuergeld erhalten habe und für schlechte Sicherheitsstandards bekannt sei. Diese Forschung verfolgt das Ziel, den Erreger ansteckender zu machen, um den Organismus besser zu verstehen.

Bevor die chinesische Regierung offiziell den Ausbruch gemeldet habe, seien im Herbst 2019 schon Mitarbeiter des Instituts erkrankt und hätten Symptome gezeigt, welche den Covid-19-Symptomen ähnelten, sagte Wenstrup weiter. Die „National Institutes of Health“ (NIH), wo der Immunologe Anthony Fauci jahrzehntelang arbeitete, habe diese riskante Forschung in Wuhan unterstützt. Das in Bethesda bei Washington ansässige Institut habe dabei seine Berichtspflichten verletzt. Dann hätten Wissenschaftler, darunter auch Fauci, aus noch nicht bekannten Gründen entschieden, die Öffentlichkeit zu überzeugen, die Laborthese nicht ernst zu nehmen. Das alles seien bisher nur Anhaltspunkte. Es liege noch viel Arbeit vor dem Ausschuss.

Demokraten: Biden unterstützt umfassende Untersuchung

Raul Ruiz, der Obmann der Demokraten in dem Ausschuss, hob hervor, er sei offen für konstruktive politische Schlussfolgerungen, etwa dafür, die internationalen Forschungsstandards zu erhöhen. Auch sprach er sich dafür aus, über die Funktionsgewinn-Forschung zu debattieren. Dass die Biden-Regierung diese Debatte unterdrücken wolle, wies er zurück. Der Präsident habe eine umfassende Einschätzung der Nachrichtendienste initiiert, um der Sache auf den Grund zu gehen. Fakt sei aber, die Indizien seien weiter widersprüchlich. Deshalb müsse es nun darum gehen, dass Wissenschaft und Nachrichtendienste weiter Informationen sammelten – ohne in Parteipolitik zu verfallen und Verschwörungstheorien zu verbreiten, welche die Gesundheitsfachleute diffamierten. Es müsse darum gehen, politische Lehren zu ziehen, welche die Bedrohung künftiger Pandemien reduzierten.

Mehr zum Thema 1/

Redfield hob in seiner Aussage hervor, er sei nach Beginn der Pandemie stets dafür gewesen, beiden Theorien nachzugehen. Er habe es von Anfang an für wahrscheinlicher gehalten, dass ein Laborunfall die Ursache für den Ausbruch gewesen sei. Grund dafür sei die hohe Ansteckungsgefahr gewesen. Auch das „ungewöhnliche Vorgehen“ in Wuhan habe ihn in seiner Auffassung bestärkt. Der Ansicht einiger, es sei sinnlos, dem Ursprung des Ausbruchs auf den Grund zu gehen, habe er nie zugestimmt. Die Pandemie sei für ihn ein Beleg dafür, welche Gefahr von der Funktionsgewinn-Forschung ausgehe. Seine Sichtweise zum Ursprung des Virus sei aber nicht populär gewesen – und er sei von Unterhaltungen, welche Fauci und andere Wissenschaftler geführt hätten, ausgeschlossen worden.

FBI schließt sich der Laborthese an

Die Labortheorie wird von einer Minderheit der amerikanischen Nachrichtendienste vertreten. So bekräftigte FBI-Direktor Christopher Wray kürzlich öffentlich die Ansicht der Bundespolizei, dass die Pandemie „höchstwahrscheinlich“ durch einen Zwischenfall in einem Labor verursacht wurde. „Das FBI geht schon seit einiger Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborvorfall in Wuhan ist“. Er warf Peking vor, Washingtons Bemühungen zur Untersuchung der Ursachen der Pandemie zu behindern. „Die chinesische Regierung hat ihr Bestes getan, um zu versuchen, die Arbeit hier zu vereiteln und zu verwirren, die Arbeit, die wir tun, die Arbeit, die unsere Regierung und enge ausländische Partner tun.“ Das sei bedauerlich für alle. Peking weist den Vorwurf freilich zurück.

Das für die Aufsicht von Laboren zuständige amerikanische Energieministerium soll sich kürzlich aufgrund neuer nachrichtendienstlicher Erkenntnisse der Laborthese ebenfalls angeschlossen haben – allerdings nur mit „wenig Vertrauen“. Amerikanische Medien zitierten Personen, die einen entsprechenden Bericht gelesen hätten. Die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, welche zu dieser Auffassung beigetragen haben sollen, sind nicht bekannt. Andere Nachrichtendienste gehen von einer natürlichen Übertragung aus. Der Auslandsgeheimdienst CIA bezog bisher keine Stellung zu der Frage.