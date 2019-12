Greta Thunberg in Lissabon : „Wir werden den Kampf fortsetzen“

Nach fast drei Wochen auf See ist die Aktivistin in der portugiesischen Hauptstadt angekommen. Von dort will sie nach Madrid zur Klimakonferenz weiterreisen – wann genau, ließ sie aber offen.

Die Aufrufe der mehr als 50 Staats- und Regierungschefs zum Beginn der UN-Klimakonferenz, die Welt zu retten, kamen kaum an gegen die Twitter-Botschaften aus dem stürmischen Atlantik. „Wir können das Land schon riechen“, schrieb Greta Thunberg am Montagabend. Dann am Dienstag um kurz nach sieben Uhr „Land Ahoy“ unter einem ersten Foto mit den Lichtern der portugiesischen Küste, zwei Stunden später folgte die Botschaft „Heading into Lisbon“.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die Ungeduld war ihren Tweets anzumerken. Aber es dauerte dann doch noch eine Weile, bis der Katamaran der schwedischen Klimaaktivistin – mit mehreren Stunden Verspätung – in die Mündung des Tejo-Flusses einfuhr und den wuchtigen Belém-Turm passierte. Das portugiesische Fernsehen zeigte live, wie ihr Segelboot, begleitet von mehreren Schiffen, sich unter wolkenlosem Himmel der Brücke des 25. April näherte.

Kurz dahinter bereiteten ihre Anhänger der Sechzehnjährigen einen Empfang, der an die Ankunft portugiesischer Entdecker und Eroberer erinnerte. Der Bürgermeister von Lissabon wollte sie persönlich begrüßen. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa entschuldigte sich. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, als nutzte er das Ereignis für politische Zwecke aus. Regierungschef António Costa war noch bei der Klimakonferenz in Madrid.

Greta Thunberg hat offenbar keine Eile, schnellstmöglich zur Weltklimakonferenz zu kommen. „Ich werde jetzt für ein paar Tage in Lissabon bleiben, um alles zu regeln“, sagte die junge Schwedin nach ihrer Ankunft in der portugiesischen Hauptstadt. Zuvor hatte es geheißen, Thunberg werde schon in der Nacht mit dem Zug Richtung Madrid aufbrechen. Eine Einladung des portugiesischen Parlaments schlug sie aus.

Wenn sie sich bereit fühle, werde sie zu einem großen Klimaprotest am Freitag in die spanische Hauptstadt weiterreisen, sagte sie. Mit einer Demonstration auf dem Castellana-Boulevard will die „Fridays for future“-Bewegung den Druck auf die Delegierten der UN-Konferenz erhöhen, endlich mehr für den Klimaschutz zu tun.

Für Thunberg steht fest, dass sie weiter unbeirrt gegen die Klimakrise vorgehen will. „Auf der COP25 werden wir den Kampf fortsetzen“, sagte sie. „Ich fühle mich gut. Ich möchte jetzt weitermachen, ich fühle mich voller Energie.“ Sie sei sehr dankbar für die Möglichkeit der zweiten Reise über den Atlantik sowie die damit verbundenen Erfahrungen. Nach drei Wochen auf See sei es aber auch ein überwältigendes Gefühl, wieder Land zu sehen. „Es fühlt sich großartig an, zurück in Europa zu sein.“ Nach dem Gipfel wolle sie „für Weihnachten nach Hause fahren“, kündigte die Sechzehnjährige an.

„Es stellt sich heraus, dass ich um die halbe Welt gereist bin, aber in die falsche Richtung“, hatte Greta Thunberg Anfang November bei Twitter geschrieben. Eigentlich sollten sie und die mehr als 25.000 Konferenzteilnehmer jetzt in Santiago de Chile sein. Aber die chilenische Regierung musste die Konferenz im November wegen der andauernden Proteste absagen. Greta Thunberg hatte sich schon im August mit einem Segelschiff nach New York auf den Weg gemacht, um dann von dort nach Chile weiterzureisen. Flugreisen lehnt sie ab, um nicht das Klima zu schädigen. Nachdem Spanien kurzfristig für Chile eingesprungen war, suchte sie eine Mitsegelgelegenheit zurück nach Europa.

Elayna Carausu und Riley Whitelum kamen ihr zu Hilfe. Das australische Influencer-Paar segelt gerade mit seinem kleinen Sohn auf dem Katamaran „La Vagabonde“ um die Welt. Mehr als eine Million Abonnenten verfolgten schon über Youtube ihre Reise – ihre Zahl ist wegen der prominenten Passagierin noch einmal gewachsen. Vater Svante Thunberg stieg in Virginia zu und gemeinsam stachen sie am 13. November in See.

Am Steuer des 15 Meter langen französischen Luxus-Katamarans, der mit Solarpaneelen ausgestattet ist, war die britische Skipperin Nikki Henderson. Um den Stürmen auf dem Atlantik auszuweichen, nahm sie zuerst Kurs auf die Bermudas, um dann Portugal anzusteuern. Das Schiff trotzte stürmischen Winden und sechs Meter hohen Wellen.

An Land dürfte sich die schnelle Weiterreise schwieriger gestalten als erwartet. Nach Madrid sind es zwar nur gut 600 Kilometer. Aber die Eisenbahnstrecke ist nicht komplett elektrifiziert. Das Angebot einer spanischen Regionalregierung, ein Elektroauto zu nehmen, schlug Greta Thunberg aus.

Die Klimakonferenz findet noch bis zum 13. Dezember in der spanischen Hauptstadt statt. Thunberg wollte dort eine Rede halten. Zudem sind Treffen mit zahlreichen Politikern geplant.