Bildung für Mädchen : Die Geheimschule von Kabul

In einem provisorischen Gebäude werden in einem Hinterhof in Kabul, Afghanistan, in einer geheimen Schule Mädchen der 7. und 8. Klasse unterrichtet. Bild: Daniel Pilar

Ein kleiner Innenhof irgendwo in den Außenvierteln von Kabul. Draußen brennt die Sonne schon am frühen Morgen auf die staubigen Straßen. Drinnen, hinter der hohen Mauer, ist die Luft noch kühl. Zwei kleine Obstbäume spenden angenehmen Schatten, darunter ein paar Sonnenblumen, die ihre schlaksigen Hälse in die Höhe strecken. Weiter hinten führt eine Treppe hinauf zu einer Terrasse, auf der unter einem Zeltdach ein neuer Raum entstanden ist. Hier sitzt, morgens um sechs, Roya mit fünf Mädchen auf weichen Teppichen und ergründet mit ihnen, was mit dem Wasser geschieht, wenn es den Siedepunkt erreicht.

Chemiestunde in einer geheimen Mädchenschule in Kabul. Reihum lesen die Kinder in ihren Schulheften die Erklärungen vor, zwischendurch zeichnet Roya drei Kästen an die Tafel, die die Aggregatszustände darstellen sollen. Fest – flüssig – gasförmig. Fünf Augenpaare blicken gespannt auf ihre Lehrerin.

Von sechs bis acht Uhr morgens unterrichtet die 21 Jahre alte Roya hier für Kinder aus der Nachbarschaft. Es seien die Tränen ihrer kleinen Schwester gewesen, die sie dazu gebracht hatten, ihre eigene kleine Schule unter dem Zeltdach aufzubauen, sagt Roya. Mitte März hatten die Taliban versprochen, auch Mädchen in den oberen Klassen wieder den Unterricht zu erlauben. Doch dann setzten sich die Taliban-Hardliner durch, die Schülerinnen wurden erneut nach Hause geschickt. Und Roya musste etwas tun.

Also sammelte sie mit Freunden, was nötig war für einen Klassenraum. Mit Teppichen legten sie die Terrasse aus, ein flacher Tisch in der Mitte, um den herum die Mädchen sitzen. Eine weiße Blechtafel an der Wand und ein selbst gezimmertes Regal, das sie mit gespendeten Büchern füllten. Von einer Schule in der Nachbarschaft bekam Roya Hefte und Videodaten mit Onlinekursen, die die Lehrer während der Corona-Pandemie aufgenommen hatten. Sie könne ja nicht alles erklären, sagt Roya. Wenn sie nicht weiterkommt, spielt sie den Unterricht auf ihrem Computer ab. Als alles fertig war, ging Roya in die örtliche Moschee, in der während des Ramadans Mädchen in einer Koranklasse saßen, und fragte, wer bei ihr lernen wolle. „Am Anfang waren es nur vier, die kamen, aber mit der Zeit wurden es immer mehr“, sagt sie.

Roya, die eigentlich anders heißt, aber diesen Namen hier gewählt hat, hatte ein paar Semester Internationale Beziehungen studiert. Doch irgendwann merkte sie, dass diese hehre Theorie mit der Realität in Afghanistan so gar nichts zu tun hatte. Sie engagierte sich in einem Projekt für Straßenkinder und arbeitete bei einer Schneiderin. Sie habe sich immer für Kunst interessiert, sagt Roya. Mit ihrem groß karierten Hemd, dessen Ockerton sich im Muster ihres blauen Rocks wiederfindet, dem perlenbesetzten Brillenband und den türkis lackierten Fingernägeln könnte sie sich in den Hipstervierteln jeder Großstadt sehen lassen. Tagsüber arbeitet sie jetzt in einer Goldschmiedewerkstatt. Doch vorher, morgens von sechs bis acht, an sechs Tagen die Woche, unterrichtet sie in ihrer kleinen Schule zwei Klassen in allen Fächern, die den Kindern vorenthalten werden.

„Ich muss sie unter Druck setzen, damit sie wachsen“

Erst wenn man genauer hinblickt, ist in ihren großen braunen Augen die Müdigkeit zu erkennen. Spätabends bereitet Roya die Stunden für den nächsten Tag vor. Was sie nicht verstehe, sehe sie sich in den Onlinekursen an oder recherchiere im Internet. „Aber die Kinder geben mir so viel Energie.“ Nur eine Schülerin habe bisher mit dem Unterricht aufhören müssen. Das Mädchen wurde mit 14 von ihren Eltern in eine entfernte Provinz verheiratet. „Das hat mich wahnsinnig traurig gemacht“, sagt Roya.