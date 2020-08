Unruhen und Streiks in Belarus : Der größte Kampf ist der gegen die Angst

Die Glastür öffnet sich, und der erste Schwung an Arbeitern verlässt die Fabrik. Empfangen werden sie von einer jubelnden Menge mit Plakaten, Fahnen und Blumen. Jeder einzelne wird gefeiert, die Menschen schreien „danke“ und „gut gemacht“. Was anmutet wie die Siegesfeier eines Fußballteams, ist hier in Belarus das Ende der Frühschicht beim staatlichen Fahrzeughersteller MAZ in Minsk. Aus dem Gebäude strömen Arbeiter mit schmutzigen Jacken und kantigen Gesichtern, aber auch junge Frauen in Kleidern und hochhackigen Schuhen sowie ein paar junge Männer in Anzügen. Die Unterstützer vor dem Gebäude sind gekommen, um ihnen Mut zu machen. Die Botschaft: „Legt die Arbeit nieder! Wir stehen hinter euch.“

Die Menschentraube soll die Streikenden vor willkürlichen Verhaftungen schützen. Einige haben weiß-rot-weiße Fahnen an ausgedienten Angeln befestigt, die sie durch die Luft schwenken. Ein kursierendes Megafon wird jedem angeboten, der aus der Fabrik kommt. Ein Teil der Arbeiter geht mitten in das geöffnete Spalier aus Unterstützern. In der Hand halten sie Informationszettel über den Hilfsfonds, mit dem Streikende unterstützt werden sollen. Einige sehen aufgrund des Jubels schüchtern zu Boden, andere strahlen und zeigen das Victory-Zeichen. Doch nicht alle lassen sich nach dem Feierabend von der revolutionären Stimmung einfangen. Unbemerkt von der Menge, biegen sie direkt nach der Tür rechts ab und entkommen so der ungewollten Aufmerksamkeit.