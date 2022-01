Unruhen : Was in Kasachstan passiert, ist Putins Schreckensszenario

Was in Kasachstan passiert, ist Putins Schreckensszenario

Ein Erfolg kann tiefer liegende Probleme überstrahlen. So im Fall der russischen Reaktion auf die Ereignisse in Kasachstan. Präsident Wladimir Putins Soldaten haben mehr als 2000 Russen aus Almaty ausgeflogen, der größten und vergangene Woche am stärksten von Unruhen betroffenen Stadt Kasachstans. Sie haben den kasachischen Sicherheitskräften den Rücken für deren „Antiterroroperation“ freigehalten und die Autorität von Präsident Kassym-Schomart Tokajew in einem wichtigen Moment gestärkt. Das ist auch ein Signal an Russlands Rivalen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

In der Region wetteifert man mit China und der Türkei. Westliche Gegner Russlands wie die Vereinigten Staaten haben bedeutende (Rohstoff-)Interessen in Kasachstan. Doch obwohl auch in dieser früheren Sowjetrepublik Sorgen vor Moskauer Neoimperialismus verbreitet sind, wandte sich Kasachstans Präsident mit der Bitte um militärischen Beistand an Putin. Diesem gelang es, der Organisation des Vertrags über Kollektive Sicherheit (ODKB) mit der ersten Entsendung von „Friedenstruppen“ in ein Mitgliedsland praktische Bedeutung zu geben.