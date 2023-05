Nach den Unruhen im Norden des Kosovos hat die von der NATO geführte internationale Schutztruppe KFOR ihre Präsenz in der Region erhöht. „Wir rufen alle Seiten dazu auf, Handlungen zu unterlassen, die Spannungen befördern oder eine Eskalation hervorrufen könnten“, hieß es in einer am Dienstag von der Truppe verbreiteten Stellungnahme. Die seit 1999 im Kosovo stationierte KFOR werde sich weiterhin „neutral und unvoreingenommen“ für die Sicherheit im Kosovo einsetzen. Man fordere die Regierungen in Belgrad und Prishtina dazu auf, sich dem von der EU geführten Dialog nicht zu verweigern, da dieser der einzige Weg „zu Frieden und Normalisierung“ sei.

Die Erhöhung der Truppenpräsenz folgt auf die jüngsten Spannungen in den vier mehrheitlich serbisch besiedelten Gemeinden nördlich des Flusses Ibar im Hinterland der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica. Das Gebiet grenzt an Serbien. Die dortige Bevölkerung akzeptiert die kosovarische Herrschaft nicht. Am Montag waren bei Zusammenstößen zwischen KFOR-Soldaten und der lokalen Bevölkerung etwa 30 Militärs und wohl mindestens ebenso viele serbische Demonstranten verletzt worden. Nach Angaben der Truppe wurden 20 Soldaten des ungarischen und elf des italienischen Kontingents verletzt, unter anderem durch Brandbomben. Laut serbischen Angaben trugen auch mehr als 50 zum Teil gewaltbereite Demonstranten Verletzungen davon.

Serbische Bürgermeister für albanische Bürger

Die jüngste Zuspitzung hatte sich seit Ende vergangener Woche konkret angedeutet, zeichnete sich grundsätzlich aber schon seit gut einem Monat ab. Sie geht auf die Kommunalwahlen zurück, die im April in den vier nördlichen Gemeinden abgehalten wurden. Diese waren ausgeschrieben worden, nachdem sich die serbische Bevölkerung im Nordkosovo, einschließlich der Bürgermeister, im November 2022 aus Protest gegen die Politik des kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti fast geschlossen aus den lokalen Institutionen zurückgezogen hatte.

Es ist nicht nur die Sicht Belgrads, dass Kurti die Bildung eines Verbunds der Gemeinden und Enklaven mit serbischer Mehrheit im Kosovo systematisch verhindert, obwohl die kosovarische Regierung laut einem unter Vermittlung der EU geschlossenen Abkommen eigentlich verpflichtet wäre, einen solchen Zusammenschluss zu erlauben. Mit Verweis auf diese Nichterfüllung einer vertraglichen Zusage hatten auch die in der kosovarischen Polizei dienenden serbischen Beamten im Norden Ende 2022 massenhaft ihren Dienst quittiert. Sie wurden zu diesem Schritt von Belgrad ermutigt und erhalten finanzielle Hilfe aus dem serbischen Haushalt. Belgrads Position lautet, dass die Serben erst dann wieder in die Institutionen zurückkehren, wenn der Gemeindeverband gegründet ist.

Wahlbeteiligung unter 3,5 Prozent

Um die verwaisten Rathäuser neu zu besetzen, ließ Kurti in den betroffenen Gemeinden Lokalwahlen organisieren, die von der serbischen Bevölkerungsmehrheit aber nahezu geschlossen boykottiert wurden. Die Wahlbeteiligung lag bei weniger als 3,5 Prozent der gut 45.000 Berechtigten. Nur eine einzige serbische Kandidatin trat überhaupt an – und erhielt ganze fünf Stimmen. Der Boykott hatte zur Folge, dass in allen vier eigentlich serbisch dominierten Gemeinden des Nordens albanische Bürgermeister gewählt wurden, denn die kleine dort lebende Minderheit von Kosovo-Albanern nahm an den Wahlen teil.

Die EU hatte schon unmittelbar nach Auszählung der wenigen Stimmzettel vor gut einem Monat kritisiert, dass eine solche Wahl langfristig keine politische Lösung für den Konflikt im Nordkosovo sei. Diese könne es nur geben, wenn die Serben in die Institutionen zurückkehrten. Die EU schloss sich Serbiens Forderung an, Prishtina müsse die seit Jahren ausstehende Gründung des Gemeindeverbands nun endlich zulassen.

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić, der im Norden des Kosovos über große Macht verfügt und das Geschehen zwar nicht vollkommen, aber weitgehend steuern kann, lobte den Boykott seinerzeit als „friedlichen Aufstand des serbischen Volkes“. Er warnte Kurti vor dem Versuch, die Wahlen als Vorwand für den Versuch einer Machtübernahme im Norden zu nutzen. Dies könne zu einer „Katastrophe“ führen, so Serbiens Präsident.

Deutliche Kritik aus Washington

Nachdem die neuen Bürgermeister in den vergangenen Tagen versuchten, sich gegen den Widerstand der lokalen Einwohner mit Unterstützung der kosovarischen Polizei Zugang zu den Rathäusern zu verschaffen, schien sich diese Warnung zu bewahrheiten. Westliche Staaten, auch Deutschland, hatten Kurti vor einem solchen Schritt gewarnt.

Besonders deutlich wurden die Vereinigten Staaten. „Die USA verurteilen die anhaltenden Maßnahmen der kosovarischen Behörden, sich Zugang zu städtischen Gebäuden im Norden des Kosovos zu verschaffen. Die heutigen Gewaltmaßnahmen sollten sofort beendet werden“, warnte der amerikanische Botschafter in Prishtina Ende vergangener Woche und fügte hinzu: „Wir verurteilen das Vorgehen der kosovarischen Regierung, das die Spannungen im Norden verschärft und die Instabilität erhöht, aufs Schärfste. Wir fordern Ministerpräsident Albin Kurti auf, diese gewaltsamen Maßnahmen sofort zu stoppen und sich wieder auf den von der EU unterstützten Dialog zu konzentrieren.“

Der Amerikaner verurteilte am Dienstag zwar auch die Angriffe serbischer Demonstranten auf die KFOR als „völlig inakzeptabel“, doch fiel vor allem auf, wie deutlich sich Washington, die wichtigste Schutzmacht des Kosovos, zuvor von der Regierung Kurti distanziert hatte. Vučić forderte unterdessen die serbische Bevölkerung im Nordkosovo auf, sich nicht in einen Konflikt mit der NATO treiben zu lassen – denn dies sei genau das, was Kurti wolle.