Weltkarte der Russland-Freunde : Auf diese Staaten kann Putin zählen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat es nun schwarz auf weiß. Nur vier Staaten der Welt wollten sich in der UN-Vollversammlung dazu bekennen, dass sie seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilen: Belarus, Eritrea, Nordkorea und Syrien. 141 Staaten dagegen forderten Moskau dazu auf, „unverzüglich, vollständig und bedingungslos alle militärischen Kräfte von ukrainischem Territorium innerhalb dessen international anerkannten Grenzen abzuziehen“.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war eigens nach New York gereist, um, wie sie sagte, auf der außergewöhnlichen Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung dafür zu sorgen, dass möglichst viele Staaten „Farbe bekennen“. Für Baerbock stand fest: „Wenn es um Krieg und Frieden geht, ist Heraushalten keine Option.“

Dutzende, teils mächtige Regierungen ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken. 35 enthielten sich, elf stimmberechtigte Mitglieder blieben der Abstimmung fern. In ihnen hat Putin noch Partner, zumindest keine erklärten Gegner. Unsere Korrespondenten ordnen die interessantesten Fälle ein: Warum konnten sich diese Länder nicht dazu durchringen, die russische „Aggression“ gegen die Ukraine zu „beklagen“?

Belarus

Dass Belarus gegen die UN-Resolution stimmen würde, war von vornherein klar. Machthaber Aleksandr Lukaschenko, der in der Vergangenheit ein kompliziertes Verhältnis zu Russland hatte, ist auf Moskau angewiesen, um an der Macht zu bleiben. Er gilt inzwischen als Wladimir Putins engster Verbündeter. Von Belarus aus marschieren russische Truppen in die Ukraine ein, auch Raketen werden von hier auf das Nachbarland abgeschossen. Mittlerweile sollen nach Angaben des ukrainischen Parlaments auch belarussische Truppen in die Kämpfe eingegriffen haben. (ogl.)

Eritrea

Machthaber Isaias Afewerki ist seit langem um eine enge Zusammenarbeit mit Russland bemüht – und inzwischen auch mit China. Das von ihm seit 1993 regierte ostafrikanische Land gehört zu den repressivsten und am stärksten abgeschotteten Ländern der Welt. Zu Isaias’ bevorzugtem außenpolitischen Instrumentarium gehört es, militärische Konflikte mit oder in Nachbarländern zu schüren. Auch insofern überrascht es nicht, dass sein Land am Mittwoch mit Nein stimmte. (cmei.)

Nordkorea

Auch Nordkorea hat gegen die Resolution gestimmt. Russland ist neben China Pjöngjangs wichtigster Unterstützer. Im UN-Sicherheitsrat hilft Russland mit seinem Veto, neue Sanktionen gegen Nordkorea zu verhindern. Auch wirtschaftlich hilft Moskau dem Land, das ohnehin so isoliert ist, dass es für sein „Nein“ keine Nachteile fürchten muss. Für den Krieg in der Ukraine macht Nordkorea die USA verantwortlich. (boe.)

Syrien

In Baschar al-Assad hat Wladimir Putin einen getreuen Unterstützer seines Überfalls auf die Ukraine. Der syrische Machthaber verdankt es nicht zuletzt seinem russischen Schutzherren, dass er seine Herrschaft auf dem Schlachtfeld verteidigen konnte. Im Gegenzug erhält Putin nicht nur verlässlich Unterstützungsadressen aus Damaskus. Das russische Militär unterhält in Syrien Militärstützpunkte, die auch für den Ukraine-Konflikt relevant sind. Daher war von vornherein klar, dass auch Syrien gegen die UN-Resolution stimmen würde. (cheh.)